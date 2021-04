Il y a quelques années, il ne nous restait que quelques semaines avant la première de Avengers: Fin de partie, qui était le film le plus excitant de 2019 – et qui se révélerait être le plus grand succès théâtral de tous les temps lors de sa première diffusion. À l’époque, les fans de Marvel étaient à un point où ils s’attendaient à ce que tous les personnages qui se sont transformés en poussière dans Infinity War soient ressuscités. Un grand nombre de fuites ont confirmé que les super-héros morts n’allaient pas rester morts, nous ne savions tout simplement pas comment Marvel réussirait. Inutile de dire que les théories des fans étaient endémiques.

Avance rapide jusqu’en 2021 et le secteur du cinéma semble complètement différent, principalement en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus qui a bouleversé tant d’aspects de nos vies. Les cinémas reviennent lentement à la vie et les films Marvel reviendront bientôt sur grand écran, à commencer par Black Widow en juillet. Mais le plus grand film de l’année sera probablement la quatrième production Marvel dont la première est prévue en 2021, Spider-Man: No Way Home. Ce n’est pas seulement sa date de lancement de Noël qui devrait aider avec les totaux du box-office, c’est la prémisse du film et toutes les fuites que nous avons vues au cours de la dernière année qui rendent Spider-Man 3 si excitant. Et les preuves s’accumulent pour suggérer que Sony et Marvel sont sur le point d’offrir aux fans un film Spider-Man contrairement à tout ce que Sony a fait auparavant. Attention, quelques spoilers importants suivez ci-dessous alors arrêtez de lire ici si vous voulez être surpris.

J’ai souvent expliqué que la scène post-crédits loin de chez soi où J.Jonah Jameson (JK Simmons) révèle l’identité de Spider-Man au monde est le meilleur cliffhanger de Spider-Man jamais. C’est quelque chose que Sony n’a jamais fait seul, et c’est d’autant plus excitant à la suite de tout ce qui s’est passé dans le MCU jusqu’à présent. Le monde est toujours en ébullition après Endgame et les gens n’aiment pas nécessairement les super-héros.

Ajoutez à cela toutes les rumeurs selon lesquelles nous aurons trois versions de Spider-Man dans ce film – ainsi qu’au moins un Avenger et un groupe de méchants de Spider-Man d’anciens films Sony Spider-Man – et vous vous retrouverez avec la recette MCU parfaite pour un succès massif.

Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoignent Tom Holland dans No Way Home, selon les rumeurs. Chaque acteur jouera sa version originale de Spider-Man, Holland étant le personnage principal du film. Sony et Marvel n’ont encore confirmé aucune de ces fuites, et Holland a continué à nier que Maguire et Garfield soient dans le film. Mais comme ce fut le cas avec les fuites de Endgame avant la première, nous obtenons un nombre croissant d’indices que les anciens acteurs de Spider-Man apparaîtront effectivement dans le film.

Des messages sur les réseaux sociaux ont révélé que le doublé de Garfield travaillait sur Far From Home. Ensuite, quelqu’un a utilisé des images des films Spider-Man de Garfield sur des marchandises données à l’équipe de Far From Home lorsque le tournage principal s’est terminé il y a quelques jours.

Il répond: Quand j’ouvre instagram, la question « top » est la suivante. J’ai des contacts avec les chefs de Warner, dans ce cas Sony, il y a eu un moment où j’ai pensé: c’est faux, mais oui, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais on va y travailler . – Sebastian Puerta (@cebapuerta) 5 avril 2021

L’implication de Maguire a également été entourée de mystère, mais il y a maintenant plus de preuves que l’acteur a en effet signé un accord avec Marvel pour apparaître dans Loin de chez soi. Dans une interview avec Roger Pera, l’acteur qui a exprimé la version espagnole de Spider-Man de Maguire dans la trilogie de Sam Raimi, il a indiqué qu’il travaillerait sur le nouveau film Spider-Man 3. De la même manière que vous pouvez reconnaître la voix de Maguire si vous avez suffisamment regardé ses films, les personnes qui ont regardé la version doublée en espagnol de ces films de Spider-Man reconnaîtront probablement l’acteur qui a prêté sa voix au rôle.

Nous avons vu quelque chose de similaire plus tôt cette année lorsqu’un acteur espagnol a confirmé le travail de doublage pour WandaVision, où il interpréterait Quicksilver. Après sa transgression, Disney aurait remplacé l’acteur, le punissant pour avoir divulgué l’apparence d’Evan Peters avant le début de l’émission de télévision.

Cela dit, nous n’avons toujours pas de confirmation officielle que Spider-Man 3 comportera plusieurs versions de Spider-Man, et il sera intéressant de voir si Sony et Marvel révéleront quoi que ce soit dans les bandes-annonces à venir. Spider-Man: No Way Home débutera le 17 décembre, en supposant qu’il n’y ait pas de retards supplémentaires.

