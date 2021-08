Voici comment obtenir le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 pour aussi peu que 500 $ – ou gratuitement

Bien que le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 soit l’un des téléphones pliables les plus abordables à ce jour, il s’agit toujours d’un appareil assez cher par rapport aux smartphones traditionnels. Heureusement, Samsung et plusieurs autres détaillants ont quelques excellentes offres qui peuvent vous aider à économiser des centaines sur l’un des meilleurs téléphones pliables à sortir en 2021.

Le Galaxy Z Flip est désormais disponible chez Samsung pour aussi peu que 499,99 $ lorsque vous échangez un appareil éligible. Le programme d’échange multi-appareils de Samsung vous permet d’échanger jusqu’à quatre appareils – montres, tablettes et téléphones – pour économiser jusqu’à 500 $ sur l’achat de votre nouvel appareil et réduire son coût mensuel à seulement 13,89 $ par mois. Samsung offre même un crédit Samsung de 150 $ pour toutes les précommandes pouvant être utilisé sur certains articles, notamment les téléviseurs Samsung, la nouvelle Galaxy Watch 4 et bien plus encore.

Les offres des opérateurs ont peut-être atteint le sommet de ce guide sur les meilleures offres Samsung Galaxy Z Flip 3 jusqu’à présent, mais l’offre de Samsung offre en fait aux acheteurs le meilleur des deux mondes en vendant l’appareil déverrouillé ainsi qu’attaché à divers opérateurs majeurs. Lors de l’achat, vous pouvez également bénéficier d’un forfait Samsung Care+ de 3 ans à prix réduit sans aucun paiement pendant les 12 premiers mois.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il y a beaucoup plus d’offres à considérer, bien que les clients de Verizon et ceux qui souhaitent changer aient sans doute les meilleures offres disponibles en ce moment. Ceux qui changent peuvent acheter le Galaxy Z Flip 3 gratuitement chez Verizon dès maintenant lorsque vous échangez un appareil éligible et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités, tandis que les clients actuels peuvent économiser jusqu’à 500 $ avec un échange et un nouvelle ligne. Vous gagnerez même 200 $ de crédit Samsung lors de la précommande de cet appareil chez Verizon, soit 50 $ de plus que les offres Samsung !

Là encore, une autre offre chez Verizon vous offre le Samsung Galaxy Z Flip 3 gratuitement lorsque vous achetez le nouveau Galaxy Z Fold 3 à prix régulier. Cette offre comprend même l’ensemble Samsung Fold Cover et S Pen gratuitement, ainsi qu’un crédit Samsung supplémentaire de 150 $ pour les précommandes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android et détente

La Galaxy Watch 4 est le dernier espoir de Wear OS

Aucune autre entreprise, y compris Fitbit de Google, ne peut concevoir, fabriquer et distribuer un produit comme Samsung. Aucune autre entreprise ne sera en mesure de fabriquer un produit de haute qualité et de le vendre à un prix raisonnable. Aucune autre entreprise ne peut sauver Wear OS.