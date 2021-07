Voici comment obtenir les écouteurs Nothing Ear 1 avant tout le monde

in

Rien n’a annoncé aujourd’hui qu’il s’était associé à la place de marché en ligne StockX pour lancer les 100 premières unités de ses premiers vrais écouteurs sans fil. Rien ne dit que ce sera la première marque de technologie grand public à lancer via DropX, une méthode de lancement de produits directement au consommateur développée par StockX pour “offrir aux marques et aux créatifs la possibilité de lancer de nouveaux produits exclusifs directement à leur public mondial”.

Akis Evangelidis, responsable du marketing et co-fondateur de Nothing, a déclaré dans un communiqué envoyé à Android Central :

Le lancement d’un produit technologique sur StockX n’a ​​jamais été fait auparavant, et nous sommes honorés que Nothing ear (1) soit le premier. Nous organisons une vente aux enchères exclusivement sur StockX, ce qui signifie que nos communautés auront la possibilité d’acheter l’oreille (1) avant tout le monde et aussi avant qu’elle ne soit complètement révélée.

Le Nothing Ear 1 sera disponible à l’achat via DropX le 19 juillet à 9 h HE sur StockX.com. Chaque unité Ear 1 en édition limitée vendue lors de la vente aux enchères sera gravée des numéros 1-100, dans l’ordre du prix de vente.

Les premiers écouteurs sans fil de Nothing devraient présenter un “design emblématique” avec un boîtier transparent. Comme l’a confirmé Nothing la semaine dernière, les écouteurs seront également équipés d’une suppression active du bruit. Rien ne répond aux meilleurs écouteurs sans fil ne coûtera que 99 $ aux États-Unis et 5 999 en Inde.

Bien qu’ils soient relativement abordables, les écouteurs Ear 1 seraient “similaires” aux AirPods Pro en termes de fonctionnalités. Cependant, les Pixel Buds A de Google et les Galaxy Buds Plus de Samsung seront les rivaux les plus directs d’Ear 1. Les écouteurs prendront également en charge les OnePlus Buds Pro, qui devraient être lancés aux côtés du Nord 2 plus tard ce mois-ci.