Voici comment obtenir Mew et Jirachi dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

En plus du Pokémon légendaire qui sera disponible dans l’après-match de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, comme l’a révélé The Pokémon Company plus tôt dans la journée, vous pourrez également mettre la main sur deux Pokémon mythiques.

Mew et Jirachi seront tous deux disponibles dans le jeu, quelle que soit la version – Brilliant Diamond ou Shining Pearl – à laquelle vous choisissez de jouer. Pour les obtenir, vous aurez besoin de sauvegarder les données des anciens jeux Pokémon sur le même système Switch – voici comment cela fonctionne :

Miauler

Pour obtenir Mew dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, vous aurez besoin de sauvegarder les données de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! et c’est parti, Évoli ! sur votre système.

Parlez à une madame dans le champ de fleurs situé à l’extrémité sud-ouest de Floaroma Town pour ajouter Mew à votre équipe.

Jirachi

Pour obtenir Jirachi dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, vous aurez besoin de sauvegarder les données de Pokémon Sword and Shield sur votre système.

Parlez à un gentleman dans le champ de fleurs situé à l’extrémité sud-ouest de Floaroma Town pour ajouter Jirachi à votre équipe.

Il semble que vous puissiez obtenir à la fois Mew et Jirachi sur le même fichier de sauvegarde, tant que vous remplissez les conditions pour chacun mentionné ci-dessus. Cependant, même si vous avez des données de sauvegarde pour l’épée et le bouclier, par exemple, vous ne pourrez toujours obtenir qu’un seul Jirachi (et il en va de même pour Mew).

Nintendo a confirmé aujourd’hui que Brilliant Diamond et Shining Pearl recevront un patch avant le lancement que vous voudrez certainement vous assurer de télécharger.