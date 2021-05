Voici comment partager une carte Apple avec un copropriétaire et une famille

Le partage familial de la carte Apple a été annoncé lors de l’événement Spring Loaded de la société en avril. Désormais, avec iOS 14.6, certaines fonctionnalités sont officiellement actives et apportent beaucoup plus de flexibilité à la carte de crédit. Et deux nouvelles vidéos d’aujourd’hui montrent comment partager Apple Card avec des membres de la famille âgés de 13 ans ou plus.

La première vidéo explique comment ajouter un copropriétaire à votre Apple Card. L’autre personne doit être âgée d’au moins 18 ans et vous devrez indiquer votre revenu combiné à Apple / Goldman Sachs. Cela leur permet également de créer du crédit et de «partager la responsabilité de toutes les activités du compte». Et les copropriétaires peuvent commander leur propre Apple Card en titane physique.

La deuxième vidéo explique comment ajouter jusqu’à cinq «participants» à votre Apple Card. Cela pourrait être un membre réel de la famille ou comme Apple le note même un ami.

La vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a expliqué pourquoi la fonctionnalité était importante à lancer:

«Nous avons conçu Apple Card Family parce que nous avons vu une opportunité de réinventer la façon dont les conjoints, les partenaires et les personnes en qui vous avez le plus confiance partagent les cartes de crédit et créent ensemble du crédit. Il y a eu un manque de transparence et de compréhension des consommateurs dans la façon dont les notes de crédit sont calculées lorsqu’il y a deux utilisateurs de la même carte de crédit, car le titulaire principal du compte bénéficie de la construction d’un historique de crédit solide tandis que l’autre ne le fait pas », a déclaré Jennifer Bailey, vice-président d’Apple Pay d’Apple. “Apple Card Family permet aux gens de construire leur historique de crédit ensemble de manière égale.”

Apple a également déclaré dans l’article de la salle de presse que «les clients Apple Card existants peuvent également fusionner leurs comptes Apple Card, ce qui leur donne la flexibilité d’une limite de crédit partagée plus élevée tout en conservant le TAP inférieur des deux comptes.»

Cependant, dans un document de support lié, Apple indique que cela ne sera pas disponible avant juillet.

À venir en juillet 2021: vous pourrez inviter un autre propriétaire de carte Apple à combiner les limites de crédit et à créer un compte en copropriété.

Comment partager une carte Apple avec le partage familial

Dirigez-vous vers l’application Wallet sur votre iPhone et sélectionnez Apple Card Appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit Maintenant, choisissez Partager ma carte > Continuer

Choisissez avec qui vous souhaitez partager la carte Apple (ou invitez une nouvelle personne au partage familial) Choisissez si vous souhaitez qu’elle soit copropriétaire ou participant Suivez les instructions, y compris la possibilité de définir une limite de dépenses pour les participants Enfin, vous leur enverrez une invitation à accepter

Découvrez les étapes dans les vidéos ci-dessous:

