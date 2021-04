Voici comment PayPal protège toutes les données privées | La technologie

PayPal est une plateforme alternative aux cartes de crédit et de débit pour les achats en ligne. En plus d’offrir la sécurité nécessaire.

PayPal est un service de paiement en ligne qui a été postulé il y a plusieurs années comme une alternative très décente aux cartes bancaires, en particulier lorsque vous effectuez des paiements en ligne, et c’est En raison des garanties qu’il offre à l’acheteur, en plus d’autres avantages qui en font une méthode confortable et sûre de paiement en ligne. Bien qu’il soit également sur le point de devenir un portefeuille électronique.

Mais PayPal est-il vraiment sûr? Comment le service protège-t-il les utilisateurs? Alors tu sauras comment la plateforme parvient à être sûre et à fournir une protection aux personnes qui l’utilisent et l’argent qu’ils ont déposé.

Vous n’utilisez toujours pas PayPal pour acheter vos achats en ligne? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour régler vos achats en ligne avec PayPal.

PayPal est-il sûr de déposer votre argent et de faire des achats?

Pour une entreprise comme PayPal, la sécurité des données de ses utilisateurs et de leurs communications est essentielle, car sa crédibilité et sa fiabilité en dépendent. Personne n’utiliserait une plate-forme qui pourrait exposer à la légère vos coordonnées bancaires.

Les transactions sont effectuées à l’aide de la technologie de cryptage SSL de connexion sécurisée, ce est une norme de sécurité mondiale qui permet le transfert de données cryptées entre un navigateur et un serveur. Autrement dit, il crypte les informations et les déchiffre à leur arrivée via Internet.

Les informations sont cryptées en 128 bits, ce qui se traduit par un chiffre difficile à prononcer composé de 34 suivis de 36 zéros de combinaisons possibles, Ce qui prendrait à un pirate informatique un nombre excessif d’années, plus d’un sextillion pour être exact. De plus, PayPal effectue des contrôles à partir du Web pour s’assurer que les utilisateurs communiquent à partir d’un navigateur suffisamment sécurisé.

Il a le même standard de sécurité des données que les entreprises telles que VISA ou MasterCard. La différence est que PayPal agit en tant qu’intermédiaire, il ne révèle donc pas vos données lors d’une transaction, ce qui peut arriver lors d’un paiement par carte, selon Insider.

Évidemment, si un utilisateur révèle son adresse e-mail et son mot de passe par hameçonnage, ses données peuvent être exposées, mais Dans tout ce qui dépend de PayPal, vous êtes assuré. Il est également fortement recommandé d’activer l’authentification en deux étapes afin que l’accès au compte ne dépend pas seulement d’un mot de passe, mais également d’une communication directe avec vous par SMS.

La plateforme dispose de mécanismes pour protéger ses utilisateurs contre la fraude externe

En plus de la protection qui, en soi, est nécessaire pour pouvoir offrir votre service, PayPal propose également différents outils pour protéger ses utilisateurs dans leurs achats, ainsi que dans vos retours et réclamations.

Il dispose d’un centre de sécurité avec une section de protection pour l’acheteur et une autre pour le vendeur. Si votre achat n’arrive pas en bon état, ne correspond pas à la description du vendeur ou arrive incomplet, PayPal remboursera l’argent. Bien qu’il y ait des achats que cela ne couvre pas:

Lié à l’immobilier. Véhicules automobiles et machines industrielles. Articles sur mesure qui diffèrent considérablement de la description. Articles ayant une valeur monétaire émis par les magasins tels que les cartes-cadeaux et les cartes prépayées. Articles qui enfreignent nos politiques. Tout article acheté en personne (et non en ligne). Envoi d’argent ou de transactions à des amis ou à la famille. Les litiges soumis après 180 jours à compter du jour d’achat de l’article non reçu ou les réclamations pour des articles qui diffèrent considérablement de la description du vendeur. Les articles présentant une usure normale, ainsi que les articles décrits avec précision par le vendeur.

Comme indiqué dans leur section sécurité, surveiller les transactions 24 heures sur 24 pour prévenir la fraude et le vol d’identité.

Grâce à leur centre de sécurité, vous pouvez ouvrir un litige pour essayer de résoudre le problème directement avec le vendeur, ou élever ce différend à une réclamation pour que PayPal intervienne et enquêter sur ce qui s’est passé. Après cela, l’argent est retourné à l’utilisateur s’il a raison dans sa réclamation.

Ce que vous devez savoir sur PayPal

Pour pouvoir payer avec PayPal, le site Web sur lequel vous souhaitez payer doit être compatible avec votre plateforme de paiement.

Vous pouvez payer via PayPal de différentes manières, comme lier un compte bancaire, une carte bancaire ou déposer de l’argent sur le compte PayPal par virement. En plus de cela, les cartes de solde PayPal peuvent également être achetées.

D’autre part, vous pouvez également utiliser PayPal pour envoyer et recevoir de l’argent avec des contacts, ce qui est très utile en ces temps.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.