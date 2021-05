Voici comment POCO prévoit de conquérir le segment budgétaire 5G avec le POCO M3 Pro

POCO a pris d’assaut le monde des smartphones en 2018 avec le lancement du POCO F1. Le matériel de niveau phare du téléphone, associé à un prix abordable jamais vu auparavant, en a fait un succès instantané en Inde et sur d’autres marchés asiatiques, et ce qui a commencé comme une expérience naissante s’est transformé en une marque viable qui est présente dans plus d’une douzaine. les marchés mondiaux.

POCO a pu tirer parti du succès de la F1 pour pénétrer le segment budgétaire. La série POCO X2 a apporté des écrans 120 Hz aux téléphones à moins de 200 $, et POCO a poursuivi sur cette lancée avec les POCO X3 NFC et X3 Pro, l’ancien réalisant plus de 4 millions de ventes en sept mois. La marque a ensuite fait son incursion dans la catégorie d’entrée de gamme avec la série C et a diversifié ses offres budgétaires avec la série M. Le POCO M3 en particulier se démarque par son module de caméra surdimensionné et son travail de peinture jaune vif.

À ce jour, POCO a vendu plus de 17 millions de téléphones dans le monde, et la série M à petit budget est un énorme moteur de vente. Le M3 à lui seul a enregistré plus de 3 millions de ventes après son introduction en novembre 2020, et POCO cherche maintenant à s’appuyer sur ce succès avec l’introduction du POCO M3 Pro 5G, le premier téléphone compatible 5G de la série M. Le M3 Pro est important non seulement parce qu’il apporte la connectivité 5G à ce segment, mais aussi parce qu’il s’agit du premier téléphone POCO vendu dans le monde à être alimenté par un chipset MediaTek.

Avant le lancement de POCO M3 Pro, j’ai parlé à Kevin Xiaobo Qiu, qui dirige POCO global, et à Angus Ng, responsable du marketing produit chez POCO global. Nous avons discuté du prochain POCO M3 Pro et du POCO F3 récemment sorti, du parcours de la marque jusqu’à présent et de la façon dont elle prévoit de se différencier dans le segment budgétaire. Qiu a rejoint POCO en 2018 et a joué un rôle déterminant dans la création de la marque en Espagne, et l’exécutif supervise désormais ses activités mondiales. POCO est né de Xiaomi et, bien qu’il se soit diversifié en tant qu’entité autonome l’année dernière, il continue de s’appuyer sur Xiaomi pour la fabrication et la distribution de ses téléphones.

POCO s’appuie sur Xiaomi pour la fabrication, mais la marque crée sa propre esthétique unique.

“Nous partageons toujours les ressources de Xiaomi, y compris la R&D, la fabrication et le service après-vente. L’infrastructure et l’échelle de Xiaomi nous offrent de nombreux avantages en termes de fabrication et de distribution, mais en tant que marque, nous fonctionnons de manière indépendante”, a déclaré Qiu.

POCO partage également des designs avec la marque sœur Redmi – le POCO F3 qui a récemment fait ses débuts est une version mondiale du Redmi K40, qui est actuellement limitée à la Chine. Qiu mentionne qu’il y aura “un certain croisement” entre les deux marques, mais que POCO travaille sur la création de son propre langage de conception et de fonctionnalités logicielles hors du commun. Nous avons déjà vu cela avec le M3, et le M3 Pro aura également un design unique – et oui, vous pourrez le ramasser en jaune.

Ce qui est particulièrement intéressant à propos du M3 Pro, c’est qu’il est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity. POCO a lancé des téléphones dotés des chipsets Helio de MediaTek, mais ces appareils étaient limités à l’Inde. “Sur la base de notre évaluation des performances et du prix auquel cet appareil sera positionné, nous avons estimé que cela avait frappé le point”, a déclaré Ng. “Nous pensons que ce chipset peut être à la hauteur des attentes de nos fans.”

Qiu dit que la puce MediaTek utilisée dans le POCO M3 Pro est une mise à niveau importante du Snapdragon 662 qui alimente le M3 régulier, notant qu’il y a une augmentation de 60% des performances. “Nous avons deux mises à niveau avec ce chipset: une augmentation des performances et une connectivité 5G.” Lors des tests internes de POCO, le M3 Pro a obtenu 290000 sur AnTuTu, contre 210000 pour le M3 standard.

Le M3 Pro 5G est 60% plus rapide que le M3 ordinaire – et il obtient un affichage à taux de rafraîchissement élevé.

Le M3 Pro n’est pas positionné comme un appareil de jeu – POCO laisse cela aux séries X et F – mais Ng dit que le téléphone gérera très bien l’utilisation quotidienne et les jeux intensifs avec des paramètres moyens. Le différenciateur clé de l’appareil est la connectivité 5G. “Nous voulons donner aux gens un moyen plus simple de passer à la 5G. En leur offrant une option à un prix inférieur, ils peuvent faire l’expérience de la 5G quand ils le souhaitent”, a déclaré Ng. “Nous voulions rendre la connexion à la 5G plus accessible à nos fans.”

Le M3 Pro a également un taux de rafraîchissement élevé, une autre première dans la série M. Il comprendra plus de RAM prête à l’emploi et un module de stockage plus rapide que le M3 régulier et sera disponible en trois options de couleur. Les mises à niveau proposées font du M3 Pro un choix très attrayant dans le segment du budget, et avec le téléphone réglé à un prix similaire à celui du X3 NFC, POCO prévoit de retirer le produit et de positionner le M3 Pro à la place comme le choix budgétaire incontournable. Pour ceux qui ont besoin de performances accrues, il y a le X3 Pro.

Xiaomi s’est diversifié dans le segment haut de gamme l’année dernière avec la série Mi 10, et plus récemment, le Mi 11 Ultra reprend cette formule et la fait monter d’un cran – créant l’un des meilleurs téléphones Android de 2021. Alors que POCO a lancé de la valeur produits phares sous la forme du F2 Pro et du F3, Angus Ng a déclaré que l’introduction d’un “super flagship” n’est pas envisagée pour le moment.

«Nous avons définitivement discuté du lancement d’un super produit phare. Le F3 est équipé d’un Snapdragon 870, et il est meilleur que le Snapdragon 865 de l’année dernière. , Galaxy S21 et iPhone 12, c’est qu’il est difficile de faire baisser le prix », a déclaré Ng. «Nous sommes à un point où il y a une différence négligeable entre les différents chipsets phares. Les MediaTek Dimensity 1100, 1200, Snapdragon 865 et 870 sont à peu près au même niveau, et nous avons une grande confiance dans le Snapdragon 870 et avons estimé que les performances est à la hauteur de ce que nous voulions. “

“Ce que les super flagships font bien, c’est innover; ils introduisent de nouvelles fonctionnalités qui n’existent pas encore. Nous sommes à un point où nous choisissons parmi les innovations existantes – nous ne ferons pas quelque chose qui sera la première – mais nous choisissez les fonctionnalités les plus adaptées à nos consommateurs », a déclaré Ng.

Qiu mentionne qu’il est important de trouver un équilibre lors de la création de nouveaux produits. «Nous cherchons toujours un équilibre lorsque nous considérons les dernières technologies et leur influence sur les prix. Nous aurions pu augmenter le prix de 200 $ et proposer le dernier processeur phare, mais notre philosophie consiste à trouver le bon équilibre.

POCO s’adresse à un public plus jeune, alors j’ai demandé à Qiu et Ng si nous verrions un téléphone du fabricant axé sur les jeux. “Nous avons exploré la possibilité de lancer un téléphone avec des boutons contextuels, mais nous pensons que les téléphones de jeu sont toujours un luxe”, a déclaré Ng. “Lorsque nous avons créé le F3 et le X3 Pro, nous avions des éléments d’un téléphone de jeu en termes de performances, mais nous ne voulions pas aller trop loin sur le plan de la conception.” Ne vous attendez pas non plus aux produits portables ou audio de POCO de si tôt – la marque se penche sur le segment AIOT, mais l’accent est actuellement mis sur les téléphones.

POCO considère plutôt le logiciel comme un différenciateur majeur, et bien que son interface soit basée sur MIUI – et continuera de le faire dans un avenir prévisible – il offre une personnalisation unique. Le point de vue de POCO sur l’interface de Xiaomi s’appelle MIUI pour POCO et comprend un tiroir d’applications, une personnalisation des icônes et d’autres modifications. MIUI ne disposait pas d’un tiroir d’applications propre, donc Xiaomi a intégré l’implémentation de POCO dans MIUI 12, donc si vous avez utilisé un téléphone Mi ou Redmi cette année, le tiroir d’applications provient de POCO.

Préparez-vous à voir de nombreuses fonctionnalités logicielles “exclusives” dans POCO UI.

Ng dit que l’un des objectifs pour 2021 est d’apporter des fonctionnalités logicielles différenciées. «Nous allons ajouter des fonctionnalités spéciales pour faire de MIUI pour POCO un look plus exclusif pour nos clients. Il sera toujours basé sur la base de code de MIUI, mais nous à la recherche de fonctionnalités exclusives pour l’interface mise à jour. Nous continuons de recueillir beaucoup de commentaires de notre communauté et des médias sociaux sur ce qu’ils aimeraient changer. ” La nouvelle interface pourrait être baptisée POCO UI.

Ng a noté que POCO pourrait créer sa propre interface à partir de zéro s’il gagne plus de parts de marché à l’échelle mondiale, mais pour le moment, ce n’est pas faisable. J’ai demandé à Ng si POCO lancerait un téléphone fonctionnant sous Android One – Xiaomi a sorti trois appareils en collaboration avec Google – mais ce n’est pas une direction que POCO envisage pour le moment. Désolé, fans d’Android One.

Ng a reconnu que le logiciel n’est pas la “force numéro un” de POCO du point de vue du produit, mais a mentionné que la société cherche à l’améliorer et qu’il est “l’un des plus grands domaines d’intervention” en interne. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour les nouvelles fonctionnalités, Ng a déclaré qu’elles feraient leurs débuts avant la fin de l’année – l’objectif de POCO pour le moment est de solliciter les commentaires de ses utilisateurs existants.

La communauté des utilisateurs est un domaine où POCO fait des progrès. Xiaomi et ses marques associées ont toujours misé sur l’engagement et l’engagement des utilisateurs pour tout, des nouvelles fonctionnalités logicielles à la stratégie produit, et c’est un domaine clé pour POCO alors qu’il progresse sur les marchés mondiaux.

“Nous avons lancé l’application POCO Community sur le Play Store en mars pour que nos utilisateurs puissent interagir avec la marque, et en deux mois, nous avons enregistré plus de 13 000 utilisateurs inscrits sur les forums”, a déclaré Qiu. “Nous écoutons activement les commentaires de nos fans POCO et intégrons les suggestions dans nos gammes de produits.” Donc, si vous voulez un téléphone POCO avec un écran AMOLED 120Hz, il est temps de commencer à vous engager avec la marque.

POCO a établi sa présence dans des pays comme l’Inde et l’Indonésie au cours des 18 derniers mois et se concentre de plus en plus sur les marchés européens. Le POCO F1 s’est rendu en Espagne peu de temps après son lancement en Inde et était disponible au Royaume-Uni peu de temps après, et POCO considère l’Europe comme une région clé pour ses ambitions mondiales. Qiu a déclaré que le plus grand défi dans la création de la marque en Espagne était le fait que les ventes en ligne étaient minuscules par rapport au commerce de détail, mais POCO a trouvé un moyen d’amener les utilisateurs à prendre ses téléphones: des prix agressifs.

POCO fait des progrès sur les marchés mondiaux, mais ne tient pas pour ses téléphones en Amérique du Nord.

“Si vous pouvez lancer un produit avec de très bonnes performances et le vendre à un bon prix, vous pouvez le perturber. Même si la part de marché du commerce électronique est faible au début, si vous avez un très bon produit, les utilisateurs trouveront un moyen de l’acheter », a déclaré Qiu. «Lorsque nous avons lancé la F1 en Espagne, les ventes e-commerce ont contribué à 10% des ventes totales de téléphones. Elles s’élèvent maintenant à plus de 20%. Comme nous nous concentrons exclusivement sur le commerce électronique, nous avons créé notre propre boutique officielle dans le monde, et les utilisateurs de plus de 10 marchés mondiaux – dont l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Indonésie – peuvent acheter des produits directement dans le magasin. “

Alors que POCO fait des progrès dans quelques marchés occidentaux, ne tardez pas à ce que ses téléphones soient disponibles aux États-Unis. “POCO est disponible sur plus de 35 marchés, et à chaque nouveau marché que nous entrons, nous évaluons les conditions locales”, dit Qiu. «Notre objectif en ce moment est de croître sur les marchés dans lesquels nous sommes actuellement.»

«Pour un pays comme les États-Unis, le comportement habituel des consommateurs lors de l’achat d’un téléphone se fait par le biais de contrats. Il est rare que les utilisateurs achètent purement et simplement des téléphones – que cela coûte 500 $ ou 1 000 $ – ils ont généralement un contrat», a déclaré Ng. “Nous n’avons pas exploité le modèle des opérations des transporteurs, et bien que ce soit quelque chose que nous pourrions explorer à l’avenir, ce n’est pas une priorité pour le moment.”

Xiaomi vend beaucoup d’accessoires en Amérique du Nord, mais il n’a pas encore lancé ses téléphones dans le pays, et il est peu probable que cela change avec POCO. Ainsi, même si vous ne verrez pas de téléphones POCO aux États-Unis ou au Canada, la marque fait des progrès en Inde, en Indonésie et sur d’autres marchés d’Asie du Sud-Est, et elle commence à prendre de l’ampleur en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Pour l’instant, l’objectif de POCO est de consolider sa position sur ces marchés, et la stratégie à long terme est de s’implanter dans de nouveaux pays et catégories. Ce qui restera inchangé, c’est l’accent mis sur la valeur.

