Voici comment Porsche parvient à convertir l’hydrogène en essence | Moteur

Porsche honore une idée qui transforme l’hydrogène en essence et promet de l’accompagner pour qu’elle devienne une véritable alternative aux carburants fossiles.

L’hydrogène est considéré comme l’une des alternatives les plus probables pour remplacer les combustibles fossiles. Le problème est que son utilisation est encore trop élevée. Porsche a une astuce pour le rendre moins cher : transformer l’hydrogène en essence.

Les hydrogène vert elle est considérée comme l’une des composantes les plus importantes de la transition énergétique recherchée à travers le monde. Généré par électrolyse sans émettre de gaz à effet de serre, à partir d’énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire, il jouera un rôle transformateur essentiel dans de nombreux domaines de l’économie, de la sidérurgie à la production de verre.

L’un des défis est de savoir comment obtenir des quantités suffisantes d’hydrogène vert de manière économiquement viable. Pour cette raison, les exportations de régions telles que l’Espagne, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Australie jouent un rôle fondamental.

Cependant, le stockage et le transport de ce gaz très volatil se sont avérés difficiles jusqu’à présent. Comme solution, Société Hydrogenious LOHC Technologies, basée dans la ville bavaroise d’Erlangen, a développé un procédé par lequel l’hydrogène vert se lie à une huile.

« Bourré de pétrole, le gaz peut être stocké et transporté dans des conditions ambiantes. Il est ensuite libéré et le pétrole est réutilisé pour le prochain chargement », expliquent les responsables du projet.

Le Dr Andreas Lehmann, directeur de la stratégie de l’entreprise, met en évidence les possibilités de commercialisation de la technologie. « Nous pouvons utiliser tous les éléments qui existent déjà dans l’infrastructure des carburants conventionnels, tels que le diesel, y compris les réservoirs de carburant, les pompes et les camions-citernes. »

De plus, l’huile est extrêmement stable et sûre car elle peut être manipulée et stockée dans des conditions ambiantes. Il n’est pas explosif, volatil et n’émet pas de vapeurs corrosives toxiques, comme le fait l’ammoniac.

Le processus est actuellement testé dans plusieurs installations d’essai. Le plus important est prévu au CHEMPARK de la ville de Dormagen, avec une capacité de stockage prévue de cinq tonnes par jour. « Cela signifie que nous avons atteint une échelle industrielle », explique Lehmann.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.