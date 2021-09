Voici comment pré-commander votre iPhone 13 pour une livraison le jour du lancement

Comme prévu, les précommandes de l’iPhone 13 sont désormais en ligne après l’événement spécial «California Streaming» d’Apple plus tôt cette semaine. Pour plus de détails sur la façon de précommander votre iPhone 13 pour garantir le meilleur prix et la livraison la plus rapide, rendez-vous ci-dessous.

Comment pré-commander l’iPhone 13

Il existe plusieurs façons de commander votre iPhone 13 cette année, notamment auprès d’Apple, auprès de détaillants tels que Best Buy et Wallet, et auprès de transporteurs tels que Verizon et Sprint.

Notre première recommandation est de tenter votre chance avec l’application officielle Apple Store pour iOS. C’est le moyen le plus simple de précommander votre iPhone 13 directement auprès d’Apple, y compris les accessoires, les échanges et plus encore. Si l’application Apple Store ne fonctionne pas pour vous, n’oubliez pas que vous pouvez toujours essayer la boutique en ligne dédiée d’Apple.

Vous pouvez également vous rendre directement sur le site Web de votre opérateur pour passer votre commande d’iPhone 13 cette année. De nombreux opérateurs offrent des détails incroyablement attrayants cette année alors qu’ils cherchent à augmenter le nombre de clients dans le cadre de la poussée continue de la 5G.

Pour plus de détails sur les meilleures offres de précommande pour l’iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre résumé ici.

Invoquant des préoccupations environnementales, n’inclut plus d’écouteurs ni de brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 13. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel achat d’iPhone 13 cette année.

L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont disponibles en cinq couleurs différentes : minuit, lumière des étoiles, bleu, rouge et rose. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs différentes : argent, graphite, or et bleu sierra.

Comment échanger votre ancien appareil

Si vous achetez un iPhone 13, il y a de fortes chances que vous souhaitiez échanger un iPhone plus ancien pour réduire immédiatement une partie des coûts. Pour cela, nous avons élaboré un guide avec tous les meilleurs prix du commerce iPhone après le lancement. Les opérateurs et Apple eux-mêmes ont des programmes d’échange, mais si vous êtes un acheteur au comptant et que vous ne voulez pas vous engager sur plusieurs années avec l’un des trois grands, l’échange via l’un de nos partenaires peut être votre meilleur pari.

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

Avez-vous pu pré-commander avec succès votre iPhone 13 ou iPhone 13 Pro ce matin ? Si oui, quelle couleur/taille avez-vous choisi ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

