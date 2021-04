Voici comment prendre des captures d’écran sur votre téléphone

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Nous serions probablement perdus sans certaines fonctionnalités du smartphone; prendre des captures d’écran en fait partie. Qu’il s’agisse d’acquérir un reçu numérique ou une page Web complète pour une utilisation ultérieure, la capture d’écran est essentielle.

Mais il existe de nombreuses façons d’obtenir une capture d’écran. Lors d’un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority comment ils accomplissaient cette tâche. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Comment prendre des captures d’écran sur votre téléphone?

Résultats

Environ 1 600 votes ont été comptés sur celui-ci, mais il y a une majorité définitive. Malgré les différentes méthodes, on peut prendre une capture d’écran, appuyer sur les boutons de réduction du volume et d’alimentation est la plus populaire. Plus de 58% des électeurs préfèrent cette formule qui est le moyen le plus universel d’accrochant des images fixes sur un téléphone Android.

Il est intéressant de noter que l’utilisation d’assistants vocaux est la méthode la moins populaire avec seulement 30 électeurs (1,9% des voix) qui les utilisent à la place.

Plus d’un lecteur sur trois utilise un raccourci logiciel pour accrocher des captures d’écran, tandis que le menu du bouton d’alimentation ou un réglage rapide a recueilli un peu moins de 8% des voix.

Selon les commentaires, un certain nombre d’options d’interface utilisateur intégrées sont également très populaires.

Voici ce que vous nous avez dit

Syamsul Rosli: balayage à trois doigts de MIUI.Tony’s Texas Hots: balayage latéral de la paume de Samsung. Fonctionne à chaque fois.Wongwatt: utilisateur de Huawei, donc l’excellent tapotement et dessiner des raccourcis pour moi.Eric Pearson: Alors que je suis gaucher, je trouve les boutons s21 à l’endroit idéal pour utiliser le combo power vol down. J’ai, à l’occasion, conduit et j’ai trouvé que le geste de glisser sur l’écran était très utile.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées sur votre méthode de capture d’écran préférée ou les résultats du sondage, déposez-les ci-dessous.