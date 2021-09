Voici comment Raducanu dépensera l’argent qu’il a empoché après avoir remporté l’US Open

20/09/2021 à 12h40 CEST

Emma raducanu est entré dans l’histoire du tennis après avoir remporté l’US Open dans le catégorie féminine avec seulement 18 ans, en plus de devenir le premier joueur gagner un Grand Chelem arrivant de la précédente.

Raducanu Il est déjà en Grande-Bretagne après sa grande victoire et s’est rendu à l’émission BBC Breakfast où il a été interviewé dans lequel il a montré que Malgré sa jeunesse, il sait ce qu’il veut. Ils ont demandé que comptait-il faire des 2,1 millions d’euros qu’elle a réalisé après avoir remporté l’US Open et elle a répondu à quelque chose que peu de gens attendaient. “Je le laisse à mes parents et à mon équipe. Je suis juste concentré sur ce que j’aime, c’est-à-dire la course. Ils peuvent s’en occuper !”

Il a également avoué qu’après être arrivé à la maison avec ses parents, ils n’ont pas organisé une célébration extraordinaire soulignant le caractère discret de sa famille. “Mes parents m’ont montré un amour dur et peut-être que je ne l’ai pas apprécié comme je le devrais. Ils m’ont fait un câlin à mon retour, il n’y a pas eu de choses folles, pas de grandes célébrations. Ils sont très discrets et silencieux. Avec eux me dire qu’ils sont fiers de moi suffit” a-t-il commenté.

Enfin, le jeune de 18 ans a assuré qu’en ce moment essaie de déconnecter et d’assimiler ce qu’il a accompli jusqu’à présentA mon tour, je vous assure qu’il ne sait pas ce qu’il va faire dans cette dernière partie de saison. “C’est bien de rentrer à la maison. Je suis parti sept semaines de suite, donc c’était bon de revoir mes parents. Je n’ai pas pensé à ce qui pourrait arriver ensuite. Maintenant j’en profite et je me détends et je récupère“, a-t-il avoué.