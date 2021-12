Voici comment Raveena Tandon a répondu à un utilisateur de Twitter qualifiant son accent Himachali en Aranyak d' »horrible »

Le spectacle a reçu des critiques mitigées de la part du public, mais la performance de Tandon a été applaudie par beaucoup.

Raveena Tandon a enfin fait son retour de longue date avec l’émission Netflix, ‘Aranyak’, et depuis la sortie de l’émission, l’actrice est occupée à interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux. Le spectacle a reçu des critiques mitigées de la part du public, mais la performance de Tandon a été applaudie par beaucoup. Elle a remercié les fans de l’avoir complimentée et a également répondu à ceux qui n’ont pas bien réagi à sa performance. L’actrice a récemment répondu à un tweet qui remettait en question son accent « Himachali » dans la série.

En taguant Raveen Tandon, une utilisatrice de Twitter a partagé ses commentaires sur Aranyak en disant : « #Arnayak réussit beaucoup de choses, à part @TandonRaveena et d’autres qui essaient de bien saisir l’accent Himachali ! C’est horrible. Qualifié pour dire cela parce que je suis à moitié Himachali et parce que j’ai grandi là-bas. En réponse au tweet, l’actrice a écrit : « Vous avez grandi à Sironha ? Wow? Je pensais que c’était une ville fictive.

Vous avez grandi à Sironha ? Wow? Je pensais que c’était une ville fictive. – Raveena Tandon (@TandonRaveena) 19 décembre 2021

L’original « Aranyak » de Netflix est basé sur un flic local qui s’associe à son remplaçant Angad (Parambrata Chatterjee) pour résoudre le mystérieux cas de meurtre d’un touriste adolescent. Le producteur Sidharth Roy Kapur a récemment confirmé que les marqueurs prévoyaient de proposer une deuxième saison de l’émission. « Vous pouvez vous attendre à une saison deux et c’est quelque chose sur quoi l’équipe travaille très fort. Avec l’amour que le spectacle a reçu du public, nous avons beaucoup à faire et nous espérons que la saison deux correspondra au premier. Les personnages de Kasturi Dogra et Angad feront avancer les choses à partir d’ici. Il y aura aussi Mahadev (Ashutosh Rana). Ces trois personnages sont le pivot du spectacle. La fin de la première saison en a donné un indice. Cependant, nous ne pouvons pas beaucoup parler de la deuxième partie », a déclaré le producteur cité par l’agence de presse PTI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.