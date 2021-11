Voici comment récupérer le réapprovisionnement PS5 de Walmart aujourd’hui

Préparez-vous les amis, car un réapprovisionnement PS5 arrive chez Walmart aujourd’hui alors que le magasin lance la vente Black Friday Walmart de cette année, bien que ce ne soit que lundi. La vente commence à 15h HE, mais vous devrez attendre jusqu’à 16h pour avoir la chance d’acheter une PS5. Attendez une seconde cependant, car les heures de début initiales sont exclusivement réservées aux membres Walmart + qui auront une avance de quatre heures sur la vente par rapport à tout le monde. Laissez-nous vous expliquer ce que vous devez savoir.

Walmart+ est un service d’abonnement payant, un peu similaire à Amazon Prime, mais sans le streaming vidéo. En plus d’une longueur d’avance de quatre heures sur leur vente Black Friday (et d’autres événements de vente), vous bénéficiez également d’une livraison gratuite depuis votre magasin, y compris l’épicerie. Vous obtenez également des scans et des achats en magasin, des remises sur le carburant et des ordonnances Rx à prix réduit. Dans l’ensemble, très pratique, surtout si vous avez un Walmart à proximité pour vos principales courses en ligne.

Tenez vos chevaux cependant, nous savons que vous n’êtes probablement intéressé que par vous inscrire pour augmenter vos chances d’acheter une PS5 et peut-être d’avoir un accès anticipé à certaines des autres offres du Black Friday. Bien qu’il existe un essai gratuit pour Walmart Plus, vous devez en fait être un membre payant pour obtenir un accès anticipé, vous devrez donc renoncer à l’essai gratuit. Rendez-vous sur la page d’inscription Walmart + et faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur le bouton « Démarrer l’abonnement payant ». Les prix sont de 12,95 $ pour un mois ou de 98 $ pour un an. Il n’y a aucune garantie que l’inscription garantira que vous pouvez acheter une PS5, mais il n’y a aucune chance qu’il reste du stock PS5 lorsque la vente s’ouvrira aux non-membres. Une fois que vous êtes inscrit, voici où chercher votre PS5 plus tard.

Consultez les pages de liste liées ci-dessous et attendez-vous à ce que les actions PS5 soient mises en ligne à 16 h HE. La PS5 coûtera 499 $ tandis que l’édition numérique PS5 coûtera 399 $. Tout ce qui est plus élevé pour les consoles seules est une surcharge de revendeur tiers – à éviter.

Veuillez vous connecter bien avant cette heure et assurez-vous que vos informations d’expédition et de paiement sont déjà saisies dans les informations de votre compte, car moins vous avez d’écrans à charger, mieux c’est, si vous avez la chance d’avoir une PS5 dans votre panier. Nous nous attendons à ce que le site de Walmart ralentisse vraiment, et peut-être qu’il se bloque, comme c’est souvent le cas lorsque les magasins donnent un préavis de réapprovisionnement de la PS5. Croyez-moi, j’ai passé l’année dernière à écrire à leur sujet.

Le réapprovisionnement de la PS5 de Walmart a lieu aujourd’hui

Vérifiez également ces magasins pour le stock PS5

Nous allons rassembler plus d’offres Black Friday PS5 tout au long de cette semaine et jusqu’au Cyber ​​Monday pour les dernières remises sur les jeux, les casques, le stockage et plus encore. En parlant de stockage, nous voyons déjà de fantastiques offres SSD Black Friday PS5.

