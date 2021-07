Voici comment regarder Jeff Bezos décoller dans l’espace mardi • .

“Cela fait du bien d’être dans la combinaison de vol”, déclare le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, après s’être enfilé dans sa tenue bleue élégante. Le moment est capturé dans un nouveau post Instagram sur le compte officiel de Bezos lundi, un jour avant son voyage au bord de l’espace le mardi 20 juillet. Ce voyage se fera à bord du premier vol spatial avec équipage dans une fusée New Shepard, développée par Bezos ‘ entreprise de tourisme spatial Blue Origin. La mission sera en fait le 16e vol de New Shepard vers l’espace, mais le premier avec des passagers à bord. Et le public pourra suivre en ligne le lancement du lancement de Blue Origin, dans moins de 24 heures.

Lancement de Blue Origin : 9 h HE le 20 juillet

Bezos et trois passagers civils supplémentaires (y compris le frère cadet de Bezos, Mark, 51 ans) décolleront du Blue Origin Launch Site One près de Van Horn, au Texas. Le lancement aura lieu vers 9 h HE (des problèmes météorologiques pourraient changer cela), et vous pouvez également suivre la diffusion en direct sur BlueOrigin.com à partir de 6 h 30.

Les vols New Shepard durent généralement environ 11 minutes. Une fois l’équipage revenu sur Terre, le site Web de Blue Origin diffusera une conférence de presse avec les passagers, dont l’heure n’a pas encore été fixée. Les mises à jour de la mission seront également partagées tout au long de la journée via @BlueOrigin sur Twitter.

Selon la société, “Le premier site de lancement de Blue Origin est situé dans un endroit éloigné du désert de l’ouest du Texas et il n’y a pas de zone d’observation publique sur place à proximité du site de lancement”. Le ministère des Transports du Texas fermera une partie de la State Highway 54 adjacente au site de lancement. Et les responsables de la sécurité n’autoriseront pas les spectateurs sur la portion fermée de la route pendant le lancement.

D’Amazon à rocketman

Le véhicule qui rend possible le lancement de Blue Origin de Bezos s’apparente à une fusée traditionnelle. Il se lancera verticalement, avec une capsule qui finira par se détacher et revenir sur Terre via un parachute. Tandis que la plus grande fusée d’appoint, quant à elle, revient pour un atterrissage vertical.

En ce qui concerne Blue Origin lui-même, Bezos l’a lancé largement autour d’une vision de faciliter à terme le tourisme spatial. Son ambition à long terme – ou fantasme sauvage, selon à qui vous demandez – est que l’humanité soit multiplanétaire. Avec des millions de personnes vivant et travaillant finalement dans l’espace.

Les passagers supplémentaires du vol de mardi, y compris les frères Bezos, comprennent Wally Funk, 82 ans. Demain, elle établira un record en tant qu’astronaute la plus âgée de tous les temps. Et son voyage réalisera un rêve qui a été mis de côté après avoir rejoint le programme Mercury 13 dans la vingtaine. Elle s’est entraînée avec un groupe d’autres femmes, mais le programme a finalement été sabordé. Même avant son vol de demain, cependant, elle a déjà établi des records tout au long de sa carrière. Elle a été la première femme enquêteuse sur la sécurité aérienne du National Transportation Safety Board, par exemple. Elle a également été la première femme inspectrice de la FAA.

L’équipage sera complété par Oliver Daemen, 18 ans. Qui, d’ailleurs, établira un autre record qui correspond à celui de Funk. Elle sera demain l’astronaute la plus âgée de l’histoire, alors qu’il sera le plus jeune.

Le père de Daemen, fondateur et PDG d’une entreprise de capital-investissement, a acheté à son fils un billet pour le lancement de Blue Origin de demain, selon CNBC.

Notre premier vol humain mardi sera le 16e vol de l’histoire de #NewShepard. Découvrez le programme de lancement méticuleux et rigoureux qui nous a amenés à cette première étape. Regardez le lancement en direct sur https://t.co/7Y4TherpLr, à partir de 6h30 CDT / 11h30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd – Blue Origin (@blueorigin) 18 juillet 2021

