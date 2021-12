Voici comment regarder le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA

Il est presque temps pour le télescope spatial James Webb de se lancer, et vous ne voudrez pas le manquer.

Successeur de la NASA et du télescope spatial européen Hubble, le télescope spatial James Webb sera lancé le 25 décembre à 7h20 depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française. La NASA diffusera le lancement du nouveau télescope, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter de n’importe où pour suivre toute l’action spatiale en direct.

Comment regarder le lancement du télescope spatial James Webb

Source de l’image : ESA-M.Pedoussaut

Si vous souhaitez assister au lancement, il y aura de nombreuses façons de vous connecter. Tout d’abord, vous pourrez regarder le télescope spatial James Webb décoller directement sur NASA Live. Space.com hébergera également le flux. La NASA prévoit également de présenter le flux sur ses comptes Facebook, YouTube, Twitch et Twitter.

La couverture en direct du lancement du télescope spatial Webb commencera vers 3 heures du matin HNE le samedi 25 décembre. La couverture passera à la vitesse supérieure vers 6 heures du matin selon Space.com. Le flux de lancement comprendra une couverture du site de lancement d’Ariane 5 de Webb, ainsi que des images du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. De plus, nous verrons également des images du Space Telescope Science Institute à Baltimore, Maryland. Cet institut abrite le centre des opérations de mission derrière le télescope spatial James Webb.

Opérer au-delà du télescope Hubble

En tant que successeur, le télescope spatial James Webb fonctionnera au-delà des capacités du télescope spatial Hubble avant lui. Le Hubble, qui a été lancé il y a 31 ans, a continué d’être utilisable en raison de son orbite assez proche de la Terre. L’orbite prévue par la NASA pour le télescope spatial Webb le mettra cependant beaucoup plus loin, à environ 1 000 000 de milles de la planète.

Le mettre si loin permettra à Webb de capturer une plus grande partie du système solaire. Son objectif principal est d’étudier et d’observer la lumière de l’univers primitif. Les scientifiques espèrent que cela leur permettra d’en savoir plus sur les premières étoiles et galaxies, ainsi que sur la façon dont elles se sont formées. Cela devrait également améliorer notre compréhension des objets plus proches de la planète, comme les exoplanètes et même les éléments de notre propre système solaire.

La NASA a de nombreux projets pour le télescope spatial Webb. Si vous êtes un mordu de l’espace, je vous recommande vivement de vous connecter à l’un des flux en direct répertoriés ci-dessus pour voir le lancement par vous-même.