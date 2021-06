Voici comment regarder l’événement Galaxy Watch 4 de Samsung en direct

in

Le MWC 2021 est là, en quelque sorte. L’exposition annuelle des technologies mobiles a été annulée à la dernière minute en 2020 alors que la pandémie de COVID-19 s’installait dans le monde entier. Mais l’événement se déroule cette fois en tant qu’événement hybride live/virtuel.

Samsung est sans doute le participant le plus en vue, et il organise un «Événement virtuel Samsung Galaxy MWC» où nous pouvons nous attendre à des nouvelles importantes. L’événement sera diffusé en direct et voici les heures de début pertinentes pour votre fuseau horaire.

New York: 13 h 15 HE le lundi 28 juin 2021

Californie: 10 h 15 PT le lundi 28 juin 2021

ROYAUME-UNI: 18h15 BST le lundi 28 juin 2021

Europe centrale: 19h15 CET le lundi 28 juin 2021

Moscou, Russie: 20 h 15 MSK le lundi 28 juin 2021

Inde: 22h45 IST le lundi 28 juin 2021

Pékin, Chine: 01h15 CST le mardi 29 juin 2021

Corée du Sud: 02h15 KST le mardi 29 juin 2021

Japon: 02h15 JST le mardi 29 juin 2021

Sydney, Australie: 03h15 AEST le mardi 29 juin 2021

Samsung diffusera en direct son événement virtuel MWC sur YouTube, et nous avons intégré le lecteur vidéo ci-dessous pour votre commodité.

Sinon, le fabricant coréen dit qu’il couvrira également l’événement sur son site Web Samsung Newsroom. Il existe également une couverture officielle des médias sociaux sur Twitter, et nous couvrirons également l’événement sur le site Web de l’Autorité Android.

A quoi faut-il s’attendre ?

Samsung a annoncé l’événement la semaine dernière et, ce faisant, a confirmé que les montres intelligentes seront au centre des préoccupations. Plus précisément, la marque coréenne a déclaré qu’elle “dévoilerait sa vision de l’avenir des montres connectées lors de l’événement”. Une liste officielle sur le site Web du MWC a également souligné une “nouvelle expérience de montre” et a affirmé que la société “réimaginait les montres intelligentes”.

Nous savons déjà que Samsung et Google ont annoncé un partenariat pour une toute nouvelle version de la plateforme de montres connectées Wear OS. Il va donc de soi que nous examinerons de plus près cette mise à jour ainsi que toutes les améliorations de Samsung à cet égard.

Une mise à jour logicielle majeure comme celle-ci nécessite du matériel, et de nombreuses personnes s’attendent à ce que Samsung dévoile une série de montres intelligentes Galaxy Watch 4. Nous avons déjà vu des fuites de rendus et des rumeurs de détails, nous avons donc une bonne idée de ce à quoi nous attendre à cet égard.

Plus de couverture : Les meilleures montres connectées Samsung que vous pouvez acheter

Outre les nouvelles montres intelligentes et logiciels, Samsung dévoilera également ses “dernières améliorations et innovations en matière de sécurité” lors de l’événement. L’image d’invitation (visible en haut de la page) montre un logo Knox sur l’appareil en bas à droite, nous attendons donc de nouvelles fonctionnalités pour la suite de sécurité de l’entreprise.

Pourrions-nous voir d’autres nouvelles à cet événement? Eh bien, malgré les téléphones pliables sur l’image d’invitation, nous ne nous attendons pas à des nouvelles majeures pour cette catégorie de produits. Peut-être que Samsung nous donnera une fenêtre de lancement pour les nouveaux pliables ou un indice sur la technologie à venir pour les appareils, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.