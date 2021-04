Voici comment regarder Wrestlemania 37 sur Peacock

La lutte professionnelle commence enfin à sortir de son sommeil Covid-19 et revient lentement sur le tapis des quatre coins. Ce week-end, World Wrestling Entertainment, mieux connu sous le nom de WWE, organise son plus grand événement de l’année: Wrestlemania 37.

À bien des égards, il s’agit d’un tournant pour la WWE, qui a dû faire des tonnes de changements après le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020. L’organisation a cessé d’organiser des matchs en direct dans les villes du monde entier, et a plutôt commencé à enregistrer des émissions de télévision et Événements PPV dans des endroits fixes en Floride, sans public dans les sièges. Cela peut enfin commencer à changer, au moins un peu, pour Wrestlemania 37.

Alors, que devrait-on montrer lors du plus grand événement PPV de l’année? Voici tout ce que vous devez savoir sur Wrestlemania 37. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire au service de streaming Peacock Premium ci-dessous afin d’être prêt à regarder l’émission à l’avance.

Qu’est-ce que Wrestlemania 37?

Il s’agit de l’événement annuel de plusieurs matchs qui est généralement le plus grand du calendrier de l’organisation de la WWE. Il a les plus grands matchs de l’année et conclut généralement un certain nombre de scénarios des émissions de télévision de la WWE Raw et Smackdown, tout en lançant de nouveaux scénarios.

Quand Wrestlemania a-t-elle 37 ans?

L’événement se déroule sur deux soirs: le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril. Le spectacle débute à 20 h, heure de l’Est, les deux soirs. Contrairement à Wrestlemania 36 de l’année dernière, qui a été enregistré avant sa diffusion, l’événement de cette année sera diffusé en direct.

Où se déroule l’événement cette année?

La WWE organisera l’événement au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Pour la première fois depuis le début des verrouillages de Covid-19 en mars 2020, la WWE permet aux fans d’acheter des billets pour regarder Wrestlemania 37 dans les tribunes. Environ 25 000 fans seront présents et tous devront obéir aux règles strictes de Covid-19, y compris le port de masques et les contrôles de température.

Comment puis-je regarder Wrestlemania 37?

Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez regarder l’événement en direct sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal. La WWE a récemment signé un accord pour transférer tout son contenu en streaming à Peacock pour son public américain, y compris tous les événements PPV comme Wrestlemania. Vous devrez vous inscrire et payer le niveau Peacock Premium du service pour regarder l’événement. Il en coûte normalement 4,99 $ par mois avec des publicités ou 9,99 $ par mois sans publicités.

Cependant, le service propose une offre spéciale pour les nouveaux abonnés. Avant la fin de la journée le 9 avril, vous pouvez obtenir Peacock Premium pendant quatre mois, avec des publicités, pour seulement 9,99 $. C’est une réduction de 50% par rapport à son tarif normal. Tapez simplement le code promo PEACOCKMANIA lors du paiement pour bénéficier de la réduction.

Gardez à l’esprit que Peacock propose également une tonne d’émissions de télévision et de films classiques et actuels à diffuser en plus de son contenu WWE. C’est la maison de diffusion exclusive aux États-Unis pour la version américaine de The Office, avec Parks and Recreation et bien d’autres.

Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous pouvez toujours regarder Wrestlemania 37 en vous inscrivant au réseau WWE.

Quels lutteurs et quels matchs auront lieu lors de l’événement?

Bien que la carte puisse changer à la dernière minute, voici la liste actuelle des matchs et des lutteurs qui devraient être dans les quatre coins de Wrestlemania 37:

Nuit 1: samedi 10 avril

Match de championnat de la WWE: Drew McIntyre contre Bobby LashleySmackDown Match de championnat féminin: Bianca Belair contre Sasha Banks Raw Tag Team Championship Match: The New Day contre AJ Styles et Omos Bad Bunny et Damian Priest contre The Miz et John MorrisonSteel Cage Match: Braun Strowman contre Shane McMahonCesaro contre Seth RollinsTag Team Turmoil: The Riott Squad contre Lana et Naomi contre Dana Brooke et Mandy Rose contre Natalya et Tamina Snuka

Nuit 2: dimanche 11 avril

Match triple menace pour le championnat universel: Roman Reigns contre Daniel Bryan contre Edge Raw Match de championnat féminin: Asuka contre Rhea RipleyRandy Orton contre The FiendNigerian Drum Fight pour le championnat intercontinental: Big E contre Apollo Crews Kevin Owens contre Sami Match de championnat des États-Unis Zayn: Riddle contre Sheamus Match de championnat par équipe féminine: Nia Jax et Shayna Baszler contre les vainqueurs du match par équipe de la nuit 1 Turmoil

En outre, poursuivant la tradition de la WWE en matière de cascades lors de cet événement particulier, la célébrité YouTube Logan Paul apparaîtrait à un certain titre à Wrestlemania 37.

