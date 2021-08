Voici comment régler la luminosité de l’écran de votre téléphone

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les smartphones ont depuis longtemps la possibilité d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran. La plupart des téléphones offrent la possibilité d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage ambiant, tandis que certains offrent également une luminosité adaptative qui change en fonction de vos habitudes d’utilisation. Cependant, le réglage manuel de la luminosité reste une option sur tous les appareils, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité d’ajuster les niveaux en fonction de leur utilisation.

Dans un récent sondage, nous avons demandé à nos lecteurs quelle méthode ils préfèrent le plus. Règlent-ils leur téléphone sur la luminosité automatique ou modifient-ils la luminosité manuellement ? Voici comment ils ont voté et ce qu’ils avaient à dire.

Préférez-vous la luminosité automatique ou manuelle ?

Résultats

Nous avons reçu un total de 5 775 votes dans notre sondage. Il semble que les trois options – luminosité automatique, luminosité manuelle et luminosité automatique avec réglages manuels – aient un nombre presque égal de preneurs. Cependant, une majorité d’électeurs (39,64 %) préfèrent régler manuellement la luminosité de l’écran de leur téléphone. Cela est compréhensible car différentes activités telles que la diffusion en continu, les jeux, la lecture, etc. nécessitent généralement des niveaux de luminosité différents, et il est facile de les régler à partir du menu des paramètres rapides sur la plupart des appareils. Certaines personnes peuvent également modifier manuellement la luminosité lorsque la batterie de leur téléphone est faible.

Pendant ce temps, 30% des votants comptent sur la luminosité automatique pour faire le travail à leur place. Un nombre presque similaire de personnes utilise également la luminosité automatique associée à certains réglages manuels. Ainsi, même si la luminosité manuelle a remporté ce concours par une petite marge, les options de luminosité automatique sont toujours très attrayantes pour nos lecteurs.

Vos commentaires

Brett : Je passe à la luminosité automatique, puis je la modifie si j’en ai besoin. La plupart du temps, je le laisse faire son travail.

Kossay Zemzem : J’ai essayé une ou deux fois la luminosité automatique et j’ai eu l’impression que mon écran était trop lumineux ou trop sombre. Cela peut aussi être lié au fait que je veux inconsciemment contrôler mon téléphone.

Chris_Peter : Je ne supporte pas que la luminosité change constamment pendant que je lis quelque chose sur mon téléphone.

SS03 : La luminosité automatique est très utile, en particulier pour les personnes portant des lunettes à haute puissance comme moi qui n’aiment pas les éclairs soudains ou la fatigue des yeux. De plus, le réglage manuel est tout simplement fastidieux.

roaduardo : Mes yeux dictent la luminosité de mon écran. Mes yeux savent mieux. Manuel jusqu’au bout.

Daniel D : Je ne peux pas comprendre les gens qui n’utilisent pas la luminosité automatique. J’ai vu une de mes belles-soeurs le faire plusieurs fois sur son Moto G4 et j’ai des frissons. Si je devais le faire tout le temps, ce serait probablement la principale chose que je fais avec mon téléphone. Oh, et oui, parfois je peaufine le réglage automatique : la nuit quand ça ne va pas au minimum et puis j’ajoute aussi une application de gradation, ou quand je joue à un jeu avec une scène sombre et que je veux pour être sûr de tout voir.

rslh : Vieux téléphone, mais le Pixel 3a XL a une excellente capacité de luminosité automatique !

Staicu : Je n’ai jamais utilisé l’automatique, je n’en vois pas l’utilité, je peux l’affiner moi-même.

Shizuma : Auto avec réglage manuel car il semble qu’aucun fabricant n’ait publié que dans une pièce complètement sombre, l’écran devrait être à une luminosité minimale, pas comme une luminosité de 50% pour vous aveugler à la seconde où vous allumez votre téléphone.

Edrine Nollan Winchester : L’auto c’est bien, je déteste ça seulement quand je joue à CODM quand ça baisse tout et que je dois baisser le panneau de notification pour le rallumer, mais dans l’ensemble, c’est bon pour moi.