Voici comment rejoindre le programme bêta de Samsung One UI

La version bêta de One UI 4 est actuellement disponible pour les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Il devrait également sortir pour d’autres produits phares de Galaxy à l’avenir, mais on ne sait pas quand cela se produira. Pour commencer, le programme bêta One UI 4 sera disponible dans seulement sept pays, dont la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne, la Pologne et la Corée du Sud. Si vous vous trouvez dans l’un de ces emplacements et que vous possédez un téléphone Galaxy S21, vous pouvez vérifier si les inscriptions à la version bêta de One UI 4 se sont ouvertes pour vous en vous rendant sur l’application Samsung Members.