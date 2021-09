Voici comment rester sur iOS 14 et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité

iOS 15 est enfin là, et il apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que le mode Portrait dans FaceTime, le mode Focus et des notifications repensées, des cartes améliorées, du texte en direct, etc. Cependant, certains utilisateurs peuvent souhaiter rester un peu plus longtemps sur iOS 14 avant de passer à iOS 15, et Apple propose désormais une option pour aider ces personnes.

Comme nous l’avons annoncé plus tôt cette année, Apple permet enfin aux utilisateurs de rester sur une version majeure précédente d’iOS et de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité importantes qui n’étaient auparavant incluses qu’avec les dernières versions d’iOS. En d’autres termes, vous pouvez rester sur iOS 14 et toujours obtenir des correctifs de sécurité si vous ne souhaitez pas installer iOS 15 pour le moment.

iOS peut désormais offrir le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes.

Si vous n’êtes pas encore prêt à installer iOS 15, voici ce que vous devez faire pour rester sur iOS 14 :

Ouvrez le Paramètres app sur votre iPhone, iPod ou iPad Accédez à la Général menu Appuyez sur Mise à jour logicielle

Robinet Mises à jour automatiques

Désactiver les options pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour iOS

La mise à jour iOS 15 est désormais présentée comme une mise à jour alternative dans l’application Paramètres. Si vous choisissez de ne pas l’installer (et assurez-vous que votre appareil est configuré pour ne pas installer les mises à jour logicielles automatiquement), vous pouvez continuer à exécuter iOS 14 sur votre appareil. Lorsqu’Apple publiera des correctifs de sécurité pour iOS 14, vous les verrez dans le menu Mise à jour logicielle au lieu des mises à jour iOS 15.

Il s’agit de l’un des changements les plus importants apportés par Apple au système de mise à jour iOS ces dernières années, car la société a toujours obligé ses utilisateurs à installer la dernière version du système d’exploitation pour recevoir les correctifs de sécurité.

Bien sûr, si vous restez sur iOS 14, vous n’obtiendrez pas les nouvelles fonctionnalités iOS 15. Cette option est probablement destinée aux utilisateurs qui devront peut-être attendre plus longtemps jusqu’à ce qu’une application ou un accessoire spécifique soit mis à jour avec la prise en charge d’iOS 15, ce qui se produit parfois dans l’environnement de l’entreprise.

Vous restez sur iOS 14 ou avez-vous déjà mis à jour vers iOS 15 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :