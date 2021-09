Voici comment Rihanna devient chaude et lourde avec son petit ami A $ AP Rocky

in

Rihanna veut que tout le monde se sente sexy – et elle révèle son secret pour réussir.

ET! Co-animateur de Daily Pop pour News Justin sylvestre a eu un aperçu de la dernière collection Savage x Fenty de la chanteuse Good Girl Gone Bad avant l’expérience de la piste Savage x Fenty Show Vol. 3 diffusée sur Amazon Prime Video le 7 septembre. 24.

“Je veux que tout le monde se sente mal”, a ronronné Rihanna pendant E! News’ Daily Pop le 7 septembre. 22. “J’aime les gens qui ont confiance en eux et les gens qui veulent représenter leur espace dans ce monde. C’est le but de l’émission : la représentation. Je veux que chaque spectateur qui regarde l’émission se dis : ‘Wow, c’est moi.'”

Rihanna a également parlé de l’approche de positivité corporelle de sa marque.

“C’est dommage que cela ait pris autant de temps, mais je pense que le monde entier – pas seulement Savage – mais le monde entier a un changement en ce moment sur les idéaux de la beauté, de la mode et de ce qui est sexy”, a déclaré le gagnant d’un Grammy. “Je me sens honorée d’être également représentée dans cet espace, ou même d’aider les femmes à se sentir représentées dans cet espace. Cela me donne l’impression que mon travail vaut les nuits blanches.”