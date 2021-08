Voici comment Ryan Reynolds et Blake Lively célèbrent une décennie d’amour

Les parents de James, 6 ans, Inez, 4 ans, et Betty, presque deux ans, se sont rencontrés sur le tournage du film “Green Lantern” en 2010 et se sont retrouvés à un double rendez-vous après le film.

«Nous étions amis et environ un an et demi plus tard, nous avons eu un double rendez-vous. Mais nous sortions avec des personnes différentes », se souvient Reynolds lors d’un épisode de juillet 2021 du podcast « SmartLess ». “Nous avons traîné et nous sommes toujours restés en contact de manière décontractée et la prochaine chose que vous savez, elle allait à Boston et je me suis dit:” Je vais aller avec vous. ” Je le suppliais juste de coucher avec moi.”

Blake Lively et Ryan Reynolds (Instagram)

Le fondateur d’Aviation Gin a qualifié leur romance de “conte de fées” et a admis que la relation avait évolué très rapidement. « Une semaine plus tard, j’ai pensé : ‘Nous devrions acheter une maison ensemble.’ Et nous l’avons fait », a déclaré l’acteur. « Nous sommes ensemble depuis près de 10 ans. C’est comme 45 ans en termes hollywoodiens. »

En décembre 2020, une source a déclaré à Us Weekly que Reynolds et Lively se portent mieux que jamais. “Blake et Ryan ont connu des hauts et des bas comme n’importe quel couple, mais dans l’ensemble, ils sont très solides”, a déclaré la source à l’époque. “Loin des caméras, c’est un couple normal qui aime sortir et faire des choses normales ensemble.”