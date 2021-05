Voici comment Samsung a foiré son programme Galaxy Upcycling

Samsung a révélé pour la première fois son programme Galaxy Upcycling en 2017, envisageant un monde où les vieux téléphones ont été réutilisés pour diverses raisons. L’effort initial a démontré des cas d’utilisation comme une plate-forme minière Bitcoin composée de 40 téléphones Galaxy S5 et d’une vieille tablette transformée en ordinateur portable Ubuntu.

Malheureusement, la dernière initiative Galaxy Upcycling annoncée plus tôt cette année est un effort beaucoup plus modeste. Tout ce que Samsung vous permet de faire, c’est de transformer un ancien appareil en un détecteur de son (par exemple, un babyphone) ou un hub de contrôle domestique intelligent. Maintenant, le site Web de réparation de bricolage iFixit a décrit les erreurs de Samsung (h / t: Ars Technica).

iFixit dit avoir fait équipe avec Samsung pour révéler le projet d’upcycling pour la première fois en 2017, quelques mois après avoir découvert l’initiative. L’équipe a ensuite testé une première version du logiciel et a attendu que le produit final soit expédié. Malheureusement, le fabricant coréen est devenu silencieux à partir de ce point, selon iFixit.

«Le logiciel proprement dit n’a jamais été publié. L’équipe Samsung a finalement cessé de renvoyer nos e-mails. Des amis au sein de l’entreprise nous ont dit que la direction n’était pas enthousiasmée par un projet qui n’avait pas de lien clair avec le produit ou de plan de revenus », a déclaré le site Web. En d’autres termes, il semble que le projet ait été considérablement réduit parce que Samsung ne pouvait pas trouver un moyen de gagner de l’argent.

L’équipe iFixit a également pris ombrage du fait que le plus ancien téléphone pris en charge dans le programme actuel Galaxy Upcycling est le Galaxy S9 2018. Cela va en quelque sorte à l’encontre de l’objectif d’un programme d’upcycling si l’ancien matériel n’est pas pris en charge. Après tout, le S9 est toujours un téléphone solide et utilisable en 2021.

iFixit a également déclaré que le programme d’origine aurait permis aux utilisateurs de déverrouiller les chargeurs de démarrage de leurs téléphones, ouvrant la voie à l’installation de différentes ROM et systèmes d’exploitation personnalisés sur ces appareils. Malheureusement, l’initiative d’upcycling actuelle ne permet pas de bricoler de cette nature, étant essentiellement une affaire basée sur les applications. Permettre aux utilisateurs d’installer leur propre système d’exploitation / ROM personnalisée et prolonger la durée de vie de leur ancien téléphone était vraisemblablement en contradiction avec l’objectif de l’entreprise de vendre plus de nouveaux téléphones.