Voici comment savoir quand votre chèque de relance de 1400 $ arrivera – BGR

À la suite d’une bataille controversée au Congrès, le plan de sauvetage américain a finalement été promulgué par le président Biden le jeudi 11 mars. Peu de temps après, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé que la troisième série de paiements d’impact économique devrait commencer dès le week-end prochain, et le 12 mars, certains Américains éligibles avaient déjà commencé à voir des dépôts directs de l’IRS dans leur banque. comptes.

Comme pour les tours précédents, les chèques de relance de 1 400 $ seront envoyés par vagues, et ceux qui ont déjà fourni leurs informations à l’Internal Revenue Service peuvent s’attendre à voir l’argent plus rapidement que ceux qui ne l’ont pas fait. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez vérifier l’état de votre paiement, vous devrez à nouveau visiter l’outil Get My Payment du site Web de l’IRS, qui est maintenant de nouveau en ligne après avoir été temporairement retiré la semaine dernière.

Si vous voulez voir exactement quand votre paiement d’impact économique arrivera, visitez le site Web et cliquez sur le bleu Obtenez mon paiement bouton. Il vous sera ensuite demandé de saisir votre numéro de sécurité sociale (SSN) ou votre numéro d’identification fiscale (ITIN), votre date de naissance, votre adresse postale et votre code postal. Cliquez sur Continuez, et vous devriez arriver à un Statut de paiement page. C’est là que vous verrez la date à laquelle l’IRS prévoit de livrer votre paiement.

Si votre paiement n’a pas encore été traité, vous pouvez voir un certain nombre d’autres messages. Il est possible que vous soyez éligible à un paiement, mais celui-ci n’a pas encore été traité et aucune date ne peut donc être fournie. Il est également possible que vous constatiez que l’état du paiement n’est pas disponible, ce qui signifie qu’il n’a pas été traité ou que vous n’êtes pas du tout éligible au paiement. Enfin, si la page vous indique qu’elle a besoin de plus d’informations de votre part pour effectuer votre paiement, vous pourrez utiliser l’outil Get My Payment pour donner à l’IRS vos coordonnées bancaires.

En parlant d’éligibilité, tous ceux qui s’attendaient à un troisième chèque de relance n’en recevront pas un. Les personnes qui gagnent 75 000 $ ou moins recevront la totalité des 1 400 $, mais les paiements seront désormais entièrement supprimés pour toute personne gagnant 80 000 $ ou plus. De même, les couples mariés qui gagnent 150 000 $ ou moins recevront le plein montant, mais ceux qui gagnent 160 000 $ ou plus ne seront pas admissibles aux paiements. C’est l’un des changements que le Sénat a apportés au projet de loi.

En plus de fournir des paiements de relance à des millions d’Américains, le projet de loi de 1,9 billion de dollars étend également les allocations de chômage de 300 dollars par semaine jusqu’au 6 septembre, étend le crédit d’impôt pour enfants, augmente le financement des vaccins Covid et envoie des centaines de milliards de dollars d’aide à l’État. et les gouvernements locaux.

