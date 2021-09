Voici comment se comporte le prix de l’ADA au milieu du Cardano Summit 2021

La première journée du Cardano Summit 2021 se termine, avec de nombreuses nouvelles qui remuaient un peu au prix ADA.

À la clôture d’aujourd’hui, le prix du jeton natif du réseau Cardano s’échange à 2,30 $, gagnant 0,55% au cours des dernières 24 heures, mais conservant toujours une perte de 14,67% au cours des 7 derniers jours.

Malgré le fait que plusieurs partenariats ont été annoncés qui auraient pu faire monter le prix, nous n’avons vraiment pas vu de gains très pertinents. La hausse des prix plus tôt dans la journée a été rapidement engloutie par la pression vendeuse.

L’une des plus grandes annonces faites aujourd’hui lors de l’événement a été le partenariat avec Chainlink. Ceci est destiné à aider les développeurs du réseau Cardano à créer des contrats intelligents sécurisés.

D’autres collaborations incluent le travail qu’ils font avec une entreprise spécialisée dans la prévention de la fraude numérique appelée AcuantCorp, l’association avec Plato, et l’annonce de lightwallet étant un portefeuille capable d’interagir avec le réseau Cardano sans avoir besoin d’être connecté à Internet.

C’est ainsi que le prix de l’ADA a clôturé après le premier jour du Cardano Summit 2021

Dans le graphique journalier ADA vs USDT on voit que le positivisme que cette première journée du Cardano Summit 2021 a pu générer, n’a pas trop impacté le marché, on voit même que la tendance continue à être à la baisse à court terme.

Les moyennes mobiles EMA de 8 et SMA de 18 restent croisées à la baisse et fonctionnent comme des résistances dynamiques.

Le SMA de 200 jours reste haussier, suivant la tendance majeure, ce qui nous dit qu’à ce stade, ce n’est pas une très bonne idée de penser à une poursuite de la baisse.

En plus de la tendance plus large, le rejet des prix bas et l’incapacité de marquer un plus bas en dessous de 2,02 $ nous indiquent que nous pourrions bientôt assister à un renversement.

Pour qu’un renversement de tendance à court terme se produise, la résistance à 2,37 $ doit être cassée.

Jusqu’à ce que cela se produise, nous pouvons encore voir Cardano en difficulté pendant un certain temps.

C’est ainsi que le prix de l’ADA a clôturé après le premier jour du Cardano Summit 2021. Graphique hebdomadaire de l’ADA contre l’USDT. Source : TradingView.

Les acheteurs restent la force dominante

Lorsque nous examinons le graphique hebdomadaire, nous réalisons que les taureaux ont sans aucun doute le contrôle.

Les moyennes mobiles EMA à 8 semaines et SMA à 18 semaines sont croisées à la hausse suivant la tendance à moyen terme. Ils font actuellement l’objet de visites et il semble fort probable qu’ils fonctionnent comme des supports dynamiques.

Les grands gains qu’ADA a accumulés tout au long de cette 2021 ont créé un scénario très positif, juste au point où le prix est, il pourrait commencer un nouvel élan, et l’essence qui pourrait donner cette impulsion pour commencer le téléchargement sont les annonces qui sont en cours au sommet de Cardano.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport