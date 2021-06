Voici comment se déroulent les qualifications de la Coupe du Monde MotoGP avant la pause

27/06/2021

Le à 18:40 CEST

Adrià Léon

Après la neuvième édition de la Coupe du monde organisée à la Cathédrale de la moto, la pause estivale arrive. Le championnat du monde MotoGP se déroule en vacances pendant six semaines, jusqu’au week-end des 7 et 8 août, où ce sera le Arène rouge autrichien qui accueillera le dixième Grand Prix de la saison – et aussi le onzième-.

Jusqu’au second tour, l’Autriche mènera à coup sûr Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), qui reste en tête du classement avec plus d’une course d’avance sur son compatriote Jean zarco (Pramac Racing Ducati). “El Diablo” très fort et régulier jusqu’à présent, qui est postulé comme favori principal au titre MotoGP. La troisième position est occupée par ‘Pecco’ Bagnaia un peu plus loin (Ducati Lenovo Team). Déjà quatrième est Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), qui après le podium d’Assen surpasse Jack Miller, cinquième (Ducati Lenovo Team).

Le reste des Espagnols dans la catégorie reine sont Maverick Viñales (6e), Aleix Espargaró (8e), Marc Marquez (10e), Pol Espargaro (12e), Alex Rins (14e), Alex Marquez (15e), Jorge Martin (18e) e Iker Lecuona (20e).

TABLEAU DES POINTS (MotoGP)

1) MotoGP : Fabio QUARTARO, 156 points ; deux) Johann ZARCO, 122; 3) François BAGNAIAA, 109; 4) Jeanne Voir, 101 ; 5) Jack MEUNIER, 100 ; 6) Maverick VIÑALES, 95 ; 7) Miguel OLIVEIRA, 85 ; 8) Aleix ESPARGARÓ, 61 ans ; 9) Brad LIANT, 60 ; dix) Marc MARQUEZ, cinquante.

TABLEAU DES POINTS (Moto2)

En Moto2, les deux pilotes de la Red Bull KTM Ail ils sont nommés favoris pour la deuxième partie du championnat. Rémy jardinier a réalisé huit podiums et une quatrième place en neuf courses et Raul Fernandez il reste à 31 points de son partenaire. Il faudra voir si des persécuteurs comme Bezzecchi, Lowes ou Augusto Fernández ils peuvent neutraliser les hommes d’Aki Ajo.

1) Rémy JARDINIER, 184 points ; deux) Raul FERNANDEZ, 153; 3) Cadre BEZZECCHI, 128 ; 4) Sam LOWES, 99 ; 5) Fabien DI GIANNANTONIO, 73 ; 6) Marcel SCHROTTER, 66 ans ; 7) Aron CANET, 55 ; 8) août FERNANDEZ, 61 ; 9) Xavier VIERGE, cinquante; dix) Joe ROBERTS, cinquante.

TABLEAU DES POINTS (Moto3)

En Moto3, Pedro Acosta il continue avec une régularité immaculée. Avec une huitième place comme le pire résultat dans une catégorie où il est très difficile de finir les courses, le débutant il reste le principal candidat pour remporter la couronne. Sergio García Dols, Dennis Foggia ou alors Romain Fenati -l’autre pilote qui a marqué dans les neuf courses-, ils essaieront de l’en empêcher.

1) Pierre ACOSTA, 158 points ; deux) Sergio GARCA DOLS 110 ; 3) Denis FOGGIA, 86 ; 4) romain FÉNATI, 80 ; 5) Jaume MASIÀ, 72 ; 6) Darryn LIANT, 69 ; 7) Niccolo ANTONELLI, 67 ; 8) Gabriel RODRIGUE, 59 ; 9) Jérémy CHAMBRE, 58 ; dix) Andréa MIGNO, 58.