Voici comment se dérouleraient les “ playoffs ” et les “ play-in ” de la NBA

La NBA fait face à sa dernière ligne droite avec peu de choses à coup sûr et beaucoup d’incertitude dans la lutte pour les séries éliminatoires. En ce moment, seules dix équipes sont qualifiées pour les manches de titre: neuf à la Conférence Est (Philadephia, Milwaukee, Brooklyn, Atlanta, Miami, New York, Boston, Charlotte, Indiana) et dix à l’Ouest (Utah, Phoenix, Los Angeles Clippers, Denver, Dallas, Portland, Los Angeles Lakers, Golden State, Memphis, San Antonio). Le reste, une inconnue avec moins de cinq-six matchs pour clôturer une saison régulière atypique en raison du coronavirus (seulement 72 matchs) et les deux tours de play-in encore à jouer.

Voici à quoi ressemblerait le premier tour des “ éliminatoires ”

Conférence occidentale

Utah Jazz (1) – Gagnant de deux rondes de play-in: 9e vs 10e. Celui qui bat le perdant du play-in entre 7e et 8e.

Denver Nuggets (4) – Mavericks de Dallas (5)

Los Angeles Clippers (3) – Portland Trail Blazers (6)

Phoenix Suns (2) – Vainqueur du premier tour du play-in entre la 7e et la 8e.

Conférence Est

Philadelphia 76ers (1) – Gagnant de deux rondes de play-in: 9e vs 10e. Celui qui bat le perdant du play-in entre 7e et 8e.

Atlanta Hawks (4) – Miami Heat (5)

Bucks de Milwaukee (3) – Knicks de New York (6)

Brooklyn Nets (2) – Vainqueur du premier tour du play-in entre 7e et 8e.

Voici comment serait le ‘play-in’

Conférence occidentale

Los Angeles Lakers (7) – Golden State Warriors (8)

Memphis Grizzlies (9) – San Antonio Spurs (10)

Conférence Est

Celtics de Boston (7) – Charlotte Hornets (8)

Indiana Pacers (9) – Wizards de Washington (10)

Qu’est-ce que le «play-in»?

En règle générale, les huit meilleurs de chaque conférence se qualifient pour les éliminatoires du titre NBA. Dans cette fin exceptionnelle de la saison 2019-20, la Ligue a introduit une nouveauté: si le neuvième a terminé les matchs de classement quatre victoires ou moins derrière le huitième, les deux (huitième et neuvième) se feraient face pour jouer le dernier billet pour les tours de qualification. À l’Est, ce n’était pas nécessaire l’année dernière, mais cette année, il aura la précédente, qui ne dépend pas de la différence entre les matchs. Seules neuf équipes sont arrivées en Floride (les huit meilleures de chaque conférence et celles qui ont remporté six victoires ou moins sur la huitième de chaque côté) et la neuvième, les Wizards, n’a remporté qu’un match dans la bulle (1-7), la dernière et sans conséquence contre les Celtics. Et ils ont terminé sept matchs et demi derrière le huitième, l’Orlando Magic.

Mais en Occident, il y a eu une bataille et un play-in. Les pélicans et les rois ont été éliminés en premier. Et le dernier jour, les San Antonio Spurs et Phoenix Suns (avec Ricky Rubio) ont dit au revoir. Les Blazers ont terminé huitièmes (35-39) avec seulement une différence de pourcentage par rapport aux Memphis Grizzlies (34-39). Ils sont huitième et neuvième, ils ont donc joué le premier play-in de l’histoire de la NBA.

Les Blazers l’ont emporté l’année dernière. Dans cette, la NBA a décidé d’augmenter les équipes de deux à quatre et le format est le suivant: il y aura deux séries différentes pour un match, la première entre la 7e et la 8e et la seconde entre la 9e et la 10e place dans chaque Conférence, quelle que soit la distance qui les sépare dans le tableau.

Le vainqueur du match entre le 7e et le 8e obtiendra automatiquement une qualification pour les éliminatoires de sa Conférence respective. Le perdant de ce match sera local au vainqueur du 9e et du 10e, et le vainqueur de ce nouveau match sera le 8e. classés pour les éliminatoires de leur Conférence respective, ainsi, les 7e ou 8e classés devraient perdre deux matchs de suite pour manquer d’options éliminatoires et n’auraient qu’à en gagner un pour sceller leur participation.

Quand le play-in est-il joué?

Le play-in pour le cours de basketball 2020-2021 aura lieu du 18 au 21 mai.