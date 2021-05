Voici comment se qualifier pour un prêt aux petites entreprises

Prendre un prêt pour votre entreprise peut se faire lorsque vous avez besoin d’argent pour démarrer l’entreprise ou même lorsque vous souhaitez développer une entreprise existante. Vous pouvez également utiliser les fonds pour acheter de l’équipement, embaucher des employés ou même payer un loyer pour l’espace où votre entreprise opère. Il existe différents types de prêts commerciaux que vous pouvez obtenir. L’un de ces types de prêts est les prêts à court terme qui sont pour la plupart remboursés dans les 12 mois, et le prêt prend moins de temps à traiter une fois que vous en avez fait la demande. D’autre part, des prêts à long terme sont contractés pour développer une entreprise déjà existante, et leur période de remboursement est plus longue et avec des taux d’intérêt bas.

Un autre type de prêt que vous pouvez obtenir pour votre entreprise est un prêt garanti où le prêteur exigera des garanties. La garantie peut prendre la forme de biens, d’actifs de valeur ou même de véhicules. Les prêts non garantis ne nécessitent pas de sécurité, mais ils sont assortis de taux d’intérêt élevés et exigent également des cotes de crédit plus élevées. Le financement d’équipement, les avances de fonds des marchands et les prêts SBA sont d’autres types de prêts commerciaux que vous pouvez obtenir. Cet article vous guidera tout au long du processus d’éligibilité à un prêt aux petites entreprises.

1. Développez votre pointage de crédit

Une cote de crédit fait référence à une valeur numérique qui indique votre solvabilité. Les prêteurs utilisent la cote de crédit pour évaluer votre capacité à rembourser des dettes comme des hypothèques, des cartes de crédit ou d’autres prêts. La plupart des prêteurs utilisent des scores FICO allant de 300 à 850. Plus votre pointage de crédit est élevé, meilleures sont vos chances de se qualifier pour un prêt aux petites entreprises. Vous pouvez améliorer votre pointage de crédit en payant vos factures intégralement et à temps et en contestant toute information inexacte sur votre rapport de crédit.

Différents prêteurs ont des exigences de pointage de crédit différentes.

Les prêts garantis par le gouvernement et ceux accordés par les banques traditionnelles peuvent être stricts sur une excellente cote de crédit, alors que la plupart des prêteurs en ligne ne prêtent pas beaucoup d’attention à la cote de crédit. La plupart des prêteurs en ligne sont plus préoccupés par les flux de trésorerie de votre entreprise et les antécédents de l’entreprise.

2. Rassemblez vos documents financiers et juridiques

Lors de la demande d’un gouvernement ou d’un prêteur traditionnel, ces institutions vous demanderont de fournir certains documents. Certains des documents dont vous pourriez avoir besoin comprennent vos déclarations de revenus personnelles et professionnelles, vos relevés bancaires personnels et commerciaux et votre licence commerciale. Les autres documents nécessaires peuvent consister en une photo de votre permis de conduire, un curriculum vitae de votre expérience en gestion d’entreprise et des projections financières, des statuts constitutifs et des baux commerciaux. Cependant, tous les prêteurs ne demanderont pas de tels documents avant d’accorder des prêts.

3. Connaître les exigences des prêteurs

Différents prêteurs ont des exigences et des conditions différentes pour l’octroi de prêts. Certaines de ces exigences incluent une bonne cote de crédit, votre revenu annuel, vos relevés bancaires et les années que vous avez en affaires. Cependant, certains prêteurs peuvent être indulgents à ces conditions et continuer à vous accorder un prêt même si vous ne remplissez pas toutes les conditions qu’ils prévoient pour leurs prêts.

Cela se produit principalement lorsque vous avez sous-performé dans une exigence et sur-performé dans un autre domaine. Vous pouvez être jumelé avec des options de prêt aux petites entreprises pour obtenir l’approbation du prêt que vous recherchez. Cela réduira votre hâte de rechercher plusieurs prêteurs et d’être déçu lorsque votre demande de prêt n’est pas acceptée.

4. Ayez un plan d’affaires convaincant

Les prêteurs auront besoin d’une preuve pour montrer comment vous prévoyez de dépenser l’argent qu’ils vous donnent. Avoir un plan d’affaires solide avec des détails sur la façon dont vous prévoyez de dépenser l’argent pour réaliser des bénéfices donnera aux prêteurs confiance dans votre capacité à rembourser le prêt. Un bon plan d’affaires contient une description de votre entreprise et des produits et services que vous offrez, des données financières actuelles et projetées, une analyse SWOT, votre équipe de direction et votre stratégie opérationnelle. Avoir un plan d’affaires bien préparé augmente vos chances que les prêteurs approuvent votre prêt.

5. Fourniture de garanties

Si vous postulez pour un prêt garanti, vous aurez besoin d’une garantie pour soutenir le prêt. Il existe différentes garanties que vous pouvez offrir, comme des biens et d’autres actifs, et les prêteurs saisiront votre garantie si vous ne parvenez pas à rembourser votre prêt. La garantie est un moyen de garantir aux prêteurs qu’ils récupéreront intégralement leur argent. Cependant, certains prêteurs ne demandent pas de garantie, mais ils peuvent demander une garantie personnelle ou prendre un privilège général sur les actifs de votre entreprise.

En résumé, vous pouvez obtenir un prêt commercial pour lancer votre entreprise ou pour la développer. Il existe différents types de prêts que vous pouvez obtenir, y compris les prêts à court terme, les prêts à long terme, les prêts garantis et non garantis, ou même le financement d’équipement. Pour être admissible à un prêt aux petites entreprises, vous devez établir votre pointage de crédit et rassembler vos documents financiers et juridiques tels que les licences commerciales, les relevés bancaires et les déclarations de revenus. Les prêteurs ont également besoin d’un plan d’affaires solide qui montre comment vous prévoyez d’utiliser l’argent avant de vous accorder un prêt. Certains prêteurs peuvent également vous demander de fournir une garantie avant de vous qualifier pour un prêt.