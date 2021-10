Voici comment Shah Rukh Khan peut approuver votre magasin local de kirana, de mode ou de chaussures ce Diwali

L’annonce publiée sur YouTube approche les 8,5 lakh vues jusqu’à présent. (Image : IE)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’omniprésence du secteur effervescent des MPME en Inde est assez considérable dans tous les secteurs, à tel point que les grandes et petites marques souhaitent de plus en plus renforcer leurs liens avec elles. La marque mondiale de confiserie Cadbury, qui a apparemment un penchant pour la production de publicités, à différentes occasions en Inde, en lien avec les émotions des téléspectateurs, a maintenant trouvé un moyen de soutenir les petites entreprises touchées par Covid ce Diwali. Et pour ce faire, il a engagé la mégastar de Bollywood Shah Rukh Khan pour devenir l’ambassadeur de la marque pour ces petites entreprises dans la nouvelle vidéo de 2,18 minutes de Cadbury intitulée Not Just a Cadbury Ad.

« Ce Diwali, vous aussi, vous devriez acheter vos vêtements chez Fashionova Emporium. Et puis, Empire Footwear, vous devez en avoir entendu parler ? Assurez-vous d’acheter vos chaussures chez eux. Et achetez certainement vos lunettes de soleil élégantes chez Heaven Eye Optician à proximité », a déclaré Shah Rukh Khan dans la vidéo mettant en vedette de nombreux propriétaires de magasins et détaillants. Cadbury a expliqué dans la vidéo qu’il a utilisé l’apprentissage automatique pour utiliser le visage et la voix de Shah Rukh Khan pour nommer les magasins locaux dans les publicités. Vers la fin, la vidéo a montré comment les petites entreprises peuvent la personnaliser avec leurs informations commerciales de base et les partager sur les plateformes de médias sociaux pour se promouvoir.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Différentes versions de la même annonce avec des noms de magasins locaux ont été ciblées selon le code PIN du spectateur, ne leur montrant que les magasins à proximité. Mais il est impossible de couvrir tous les magasins, nous avons donc donné aux gens le pouvoir de créer leur propre version, pas seulement une publicité Cadbury. Tout propriétaire de petite entreprise pourrait promouvoir son magasin via son propre réseau de médias sociaux », a déclaré Cadbury dans l’annonce.

L’annonce publiée sur YouTube approche les 8,5 lakh vues jusqu’à présent. « Superb @DairyMilkIn @iamsrk quelle utilisation de l’apprentissage automatique pour créer quelque chose d’aussi localisé ; promouvoir les petits magasins autour de nous – besoin de l’heure post Covid !!” Jalpesh Mehta, banquier principal et mentor, AIM, NITI Aayog a répondu dans son tweet. Les MPME, y compris les détaillants, les commerçants, etc., ont été l’un des principaux domaines d’intervention des grandes entreprises en Inde pour permettre la croissance future de ces dernières en proposant leurs services aux MPME ou en s’associant avec elles pour atteindre davantage la grande base de consommateurs dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.