Voici comment sonne AS – AS.com

AS journal poursuit sa transformation numérique ascendante. Établi comme le leader mondial de l’information sportive en espagnol, le grand pari de cette seconde partie d’année est AS Audio, l’espace sonore du journal dédié aux contenus audio non linéaires (podcasts). La voiture de sport PRISA Media, avec neuf éditions internationales en espagnol et en anglais, valorise ainsi son potentiel audiovisuel, avoir également l’une des chaînes YouTube les plus populaires parmi les médias traditionnels et l’inclusion du format des histoires dans AS.com afin que les informations sportives soient de plus en plus accessibles et mises à jour en fonction des modèles de communication.

AS Audio part d’un objectif clair : En plus de lire l’AS pendant tant d’années de journalisme écrit, il est désormais possible d’entendre les voix des personnes qui composent la rédaction. Dans un journal plein d’accents et d’histoires, Croire aux opportunités offertes par l’univers sonore est synonyme d’avoir foi en un journalisme narratif, de la réflexion, qui enquête et estime les valeurs du sport, qui superpose et valorise le fan comme acteur incontournable, qui cherche des références dont s’inspirer.

Pour Vicente Jiménez, directeur d’AS : « AS Audio est un pari stratégique, une étape de plus dans notre transformation en tant que média 100% numérique et un élément disruptif qui nous permettra d’offrir à nos lecteurs une, une nouvelle narration, des contenus différenciés et, in fine, la possibilité de toucher de nouveaux publics. De la même manière qu’en son temps AS a adopté tous les nouveaux formats de la révolution numérique, avec la vidéo comme protagoniste principal, nous intégrons désormais l’audio dans notre famille de contenus., dans laquelle nous fondons de grands espoirs ».

La plateforme transversale PRISA Audio vient d’être créée, et la première Prix ​​des podcasts mondiaux Ondas, le Groupe se réaffirme avec des projets tels que AS Audio dans sa volonté de devenir le plus grand agent de transformation de l’industrie espagnole du podcast. Maria Jesus Espinosa de los Monteros, PDG de PRISA Audio, commente : « Le pari que nous faisons pour l’audio d’AS est absolu. Nous aspirons à ce que le leadership que ce journal a atteint en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis se traduise également en pertinence dans l’audio. Nous allons miser sur des contenus originaux avec nos journalistes, faire du sport une aventure sonore vibrante ».

Vicente Jiménez conclut : « L’audio à la demande, en raison de ses nombreux avantages, sera un élément important de notre offre de contenu. Le pari sera toujours sur la qualité. Nous irons étape par étape, jusqu’à ce que nous atteignions une capacité de production et de première de nouvelles séries similaire à celle que nous avons dans d’autres formats. Notre projet ne fait que commencer, mais nous avons la volonté d’en faire l’une des marques de fabrique d’AS de par la richesse de ses contenus et sa qualité ».

La Pica de AS : Nouvelles en perspective

« La Pica de AS est un podcast qui comprend que le monde du sport est aussi riche en histoires personnelles qu’il est pertinent pour les grandes structures sociales, culturelles, politiques et économiques; Du plus petit au plus grand, les voix et les plumes les plus proches des événements offrent une perspective et un contexte à ce qui se passe dans les sites de jeu… et au-delà. Pépé Rodriguez, hôte de ce podcast AS Audio original qui s’occupe des événements et des histoires les plus différentiels.

La Pica de AS a les témoignages directs des rédacteurs en chef d’AS, Cadena SER et EL PAÍS qui connaissent plus et mieux les grandes étapes et les protagonistes du sport. Depuis sa création, Pogacar et la saison cycliste, Paula Badosa et le tout nouveau triomphe à Indian Wells, la création du temple de la renommée du basket espagnol avec la FEB, la Coupe du Monde Moto GP réalisée par Quartararo et la préparation spartiate de Eliud Kipchoge au Kenya ont été les sujets choisis pour les premiers épisodes de ce podcast.

Chaque mardi et jeudi, un nouveau volet de La Pica de AS sera disponible pour suivre et découvrir le cadre complet des pistes et pavillons, des stades et circuits, des lieux qui offrent tant de moments d’émotion aux supporters.

Dernier sur la liste : le football qui n’a pas d’importance

Pendant l’Euro, les chroniqueurs Javier Aznar et Enrique Ballester ont commencé le dernier de la liste en tant que podcast quotidien co-produit par Podium Podcast et AS Audio, étant le premier projet de PRISA Audio. Après l’événement estival, les excellents résultats qu’il a récoltés et les demandes de ses adeptes, ce contenu est de retour, avec de nouveaux épisodes chaque lundi et jeudi, pour analyser l’actualité qu’offre chaque jour la Liga et la Ligue des champions.

Enrique Ballester répondre à AS : « Le dernier de la liste est un podcast qui parle du football qui compte et, surtout, du football qui ne compte pas. Dans ce podcast, les fans de football, les fans, en plus de commenter l’actualité de la Liga et de la Ligue des champions, nous pouvons partager cette connaissance absurde que nous avons accumulée saison après saison. Il faut écouter Les derniers de la liste car on parle de football, sans autre prétexte que de passer un bon moment, loin des polémiques, de la toxicité et du bruit ».

Javier Aznar présente les conditions pour l’écouter : « Si vous collectionniez des autocollants de football, si vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé dans un stade comme si c’était hier, si vous continuez à connaître par cœur l’équipe PRO qui n’a jamais existé, si vous ressentez cette démangeaison en écoutant l’hymne de la Ligue des champions, si vous croyez au meneur de jeu gaucher menteur mais que vous trouvez aussi de la beauté dans un pivot défensif en pierre, Si vous mesurez votre vie par saisons, si vous vous sentez bien au sommet à chaque fois que l’Estadio Azteca joue et dans votre tête c’est spectaculaire, si vous aimez l’infra-football ou avez-vous déjà fait confiance à Coentrao -ou à une autre perversion similaire-, si vous pense que parfois le meilleur football est tout ce qui existe, ceci est votre podcast. Ou non« .

NBA – Vétéran minimum : Pour profiter ou pas de la NBA

La NBA est l’une des compétitions les plus suivies et appréciées par le public espagnol. Et, bien sûr, AS Audio devait fournir un espace correspondant. Dans ce podcast, Juanma Rubio (rédacteur en chef de la rubrique Basketball), Toni Vidal (directeur de PlanetaNBA) et Pépé Rodriguez (présentateur de La Pica de AS) Ils analysent avec rigueur et humour l’actualité de la NBA, chaque lundi et jeudi, avec leur regard critique caractéristique.

La définition commence Juanma Rubio: « Minimum de vétéran est un endroit avec beaucoup de présent, actuel, mais aussi avec beaucoup d’espace pour le passé et le futur; espace pour les joueurs espagnols, pour les grandes stars, pour les jeunes ; espace pour reconstruire les équipes, pour les super équipes; pour la plupart des médias, pour le moins. Nous nous souvenons pourquoi nous avons commencé quand nous étions enfants à profiter et à regarder la NBA. Avec ce ton, on veut divertir, informer, commenter et discuter pour ceux qui sont très friands de NBA et pour ceux qui ne le sont pas tellement, ceux qui débutent, ceux qui veulent être avec nous là-bas ».

Toni Vidal poursuit : « Veteran Minimum est ce qui se rapproche le plus d’une conversation entre amis qui connaissent la NBA. Chacun d’un point de vue différent, ils informent et divertissent à parts égales« Et Pepe Rodríguez conclut: » Ni assez sérieux ni assez drôle, ni si amoureux du présent ni si idéaliste du passé, Minimo de Veterans est le rassemblement sur la NBA qui parvient à rendre fou tous les fans de la ligue. également » .

Hooligans illustrés : un peu d’épopée et beaucoup de boue

Tout amateur de football et de littérature possède au moins deux exemplaires d’Illustrated Hooligans, la collection KO Books qui ressemble -a priori- au football, mais finit par devenir une justification des histoires locales, des portraits générationnels, de la nostalgie de l’enfance et du rôle essentiel du supporter dans les stades. Les productions du KO, Podium Podcast et AS Audio ont jugé opportun d’adapter huit livres de la collection au format sonore et de créer une série documentaire.

Pour cette raison, avec le podcast Hooligans Ilustrados, l’auditeur peut écouter chanter Manuel Jabois l’hymne de La Décima, devinez quel vieil Atocha sentait Ander Izagirre, apprenez la géographie et l’infra-football avec Enrique Ballester, imaginez un coucher de soleil à El Sardinero avec Marta San Miguel, découvrez avec Enric González comment il a été célébré ou subi à Sarrià, en réduisant les préjugés avec Pepe Lobo, revivez les gloires du passé avec Nacho Carretero ou comprendre le sentiment Vallecano avec Quique Peinado. Le lundi 20 septembre est sorti le premier des huit épisodes de ce podcast, qui mettra fin à son processus de publication le lundi 8 novembre., mais qu’il restera toujours disponible.

En plus du journaliste Lucie Taboada (réalisateur et animateur du podcast, chroniqueur dans As et collaborateur à Cadena Ser), Dans Illustrated Hooligans, vous pouvez profiter des voix des auteurs des livres sélectionnés, des footballeurs emblématiques qui apparaissent dans la série (comme Míchel González ou Bixio Górriz) et d’autres personnages pertinents de ces récits avec un peu d’épopée et beaucoup de boue. Ce podcast est édité et conçu par Carlos Díaz, et produit et édité par Pablo Isasa.

Vous pouvez tuer votre patience et écouter chaque podcast AS Audio en une seule fois ; vous pouvez éveiller votre curiosité avec ce format qui s’adapte à votre vie comme rien ni personne ; vous pouvez prendre le contrôle de votre temps et découvrir que votre passion est partagée par des professionnels fantastiques qui vous rapprochent des étoiles. La seule chose indispensable : recherchez ces projets sur votre plateforme audio préférée, suivez AS Audio sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines sorties, et soutenez avec des notes et des commentaires à vos amis et votre famille ce projet qui vient vous montrer comment sonne le sport, comment sonne le sport AS.