Voici comment sont imprimés les dessins des objets du quotidien que nous achetons dans les bazars chinois | Industrie

Aujourd’hui, ces vidéos que nous avons rassemblées en une seule ont attiré notre attention, pour voir comment les imprimantes couleur et design fonctionnent sur les objets.

Vous êtes-vous déjà demandé comment sont imprimés les objets bon marché que nous achetons dans les bazars chinois?

Vaisselle, casseroles, jouets, horloges, objets de décoration … Parfois, ils surprennent par leur bon marché, ils doivent donc utiliser un moyen rapide et efficace d’imprimer des couleurs et des dessins.

Machines d’impression Cie., Ltd de Lian Yi est un constructeur chinois qui construit depuis 28 ans machines pour imprimer sur des objets facilement et à moindre coût. Ici, vous pouvez voir comment il imprime des bols, des horloges murales et des jouets :

Si vous n’avez jamais vu comment fonctionne ce type de machine, cela vous aura sûrement surpris comme nous la façon dont les assiettes et les bols sont imprimés de motifs et de couleurs.

La tête d’impression typique qui dessine sur l’objet n’est pas utilisée. Et ce n’est pas non plus un moule ou un bloc compact qui imprègne l’article.

L’utilisation d’une sorte de bulles d’élastique qui sont imprégnés d’un dessin puis estampés sur l’objet, se déformant à tel point qu’il recouvre toute sa surface, même si la taille varie.

C’est une technique très curieuse à voir, presque hypnotique.

Machines d’impression Cie., Ltd de Lian Yi fabrique depuis 28 ans machines d’impression industrielles pour articles commerciaux.

Dans leur catalogue, il existe des dizaines de machines différentes qui utilisent des techniques différentes, en fonction de la forme ou du matériau sur lequel vous souhaitez imprimer.

Machines de tampographie, machines de sérigraphie, machines automatiques de peinture par pulvérisation, séchoirs à tunnel chaud IR, machines de séchage UV, équipements de fabrication de plaques… Il existe de nombreuses options différentes pour les entreprises qui vendent des jouets, des ustensiles de cuisine, des cadeaux, des objets publicitaires, etc.

Lian Yi Printing Machinery Co., Ltd vend ses machines dans des dizaines de pays, dont l’Espagne, et certains clients l’utilisent comme principal fournisseur.

En tant qu’entreprise vietnamienne qui acheté 1 198 machines de tampographie en une seule commande.

Une vidéo curieuse qui nous permet de voir comment sont fabriqués certains des objets du quotidien que nous achetons dans les bazars chinois.