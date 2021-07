Voici comment sont résolus les principaux problèmes de WhatsApp Web | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui utilisent régulièrement WhatsApp Web, vous avez peut-être remarqué qu’il s’agit d’un système dans lequel de nombreuses erreurs ou dysfonctionnements se produisent de temps en temps. Ces échecs sont souvent assez ennuyeux et c’est pourquoi nous allons essayer de les résoudre, afin qu’ils ne nous arrivent pas plus ou se produisent avec moins de continuité.

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que la version du navigateur de WhatsApp cela dépend entièrement du téléphone.

Vous avez besoin que votre terminal mobile soit pleinement opérationnel afin qu’il soit connecté à la version de l’application de messagerie dont nous parlons.

Est connexion continue entre lui version téléphone et navigateur Cela peut être la cause de nombreux échecs, nous devons donc être très prudents afin que cette conjonction soit pleinement opérationnelle à tout moment.

Erreurs qui apparaissent généralement dans WhatsApp Web :

Il se déconnecte tout le temps

Si notre expérience avec WhatsApp Web est celui qui n’arrête pas de se déconnecter, il peut clairement s’agir d’un problème de réseau. C’est-à-dire que nous devons vérifier que nous avons suffisamment de puissance dans le signal WiFi de notre routeur.

Il se peut que, ordinateur ou smartphone, ne reçoivent pas un signal suffisant du WiFi et c’est pourquoi il est réduit tous les deux par trois. Cela signifie que le signal fluctue tellement qu’il y a des moments où nous manquons vraiment de réseau.

La solution serait placer le routeur qui émet le signal Wifi à un autre endroit pour qu’il nous parvienne avec suffisamment de puissance dans la pièce où nous utilisons WhatsApp Web sur l’ordinateur.

Une autre façon de le résoudre est de obtenir un répéteur de signal WiFi pour transférer la gamme dans notre chambre et ainsi ne plus avoir de problèmes à cet égard.

Système d’économie de batterie

Plusieurs fois, le problème vient du côté du smartphone et affecte WhatsApp Web, car il se peut que l’application ne soit pas autorisée à fonctionner en arrière-plan sur le mobile, en raison d’un certain type de système d’optimisation énergétique.

Tous les téléphones ont ce type de système, ce qu’ils font est un balayage pour voir quelles applications consomment beaucoup en arrière-plan, les fermant afin d’optimiser le durée de la batterie.

Chaque marque est différente en ce sens, puisque certaines ont un système très économe en énergie. plus intrusif quoi d’autres.

Par exemple, Xiaomi est l’un des moins permissif Avec des applications en arrière-plan, dans Huawei, il est pratique de choisir que le Le WiFi continue de fonctionner avec l’écran éteint, en plus de leur permettre de s’exécuter en arrière-plan et même Samsung recommande de cocher l’option Applications non supervisées.

Nous devons rechercher sur notre téléphone la section des applications, dans l’optimisation de la batterie et accorder toutes les autorisations pertinentes à WhatsApp pour que son fonctionnement ne soit jamais interrompu.

Téléphone hors ligne

Comme nous l’avons déjà mentionné, WhatsApp Web dépend à cent pour cent du téléphone, donc si le terminal mobile n’a pas de signal WiFi ou de données, il sera impossible que la version du navigateur fonctionne.

La première chose que nous devons faire est de nous assurer que nous avons connexion sur smartphone et voir si nous n’avons pas activé par erreur le Mode avion, que nous devons désactiver si nous voyons qu’il est marqué.

Nous devons également observer si dans le panneau de réglage rapide l’icône est désactivée données mobiles ou celui de Wifi, raisons pour lesquelles nous n’avons peut-être pas Internet sur le mobile.

La meilleure solution si nous n’avons pas de réseau, que tout est en place, c’est éteindre pour rallumer plus tard le mobile et voir si nous continuons avec le problème. Si cela persiste, le mieux est de s’adresser au service technique de notre opérateur mobile voire du smartphone lui-même.

Lorsque nous reviendrons à avoir une connexion sur le mobile, la version Web devrait continuer à fonctionner comme elle l’a toujours fait jusqu’à présent.

Problèmes de vitesse et de couverture avec votre connexion WiFi domestique ? Nous vous en donnons pour survivre maintenant que les connexions Internet sont plus lentes.

Aucune notification

Si vous ne recevez pas les notifications, cela ne signifie pas que vous avez un problème spécifique, mais sûrement cette option aura été désactivée pour une raison quelconque et doivent être remis en service.

Dans tous les navigateurs, cela peut être fait et dans chacun c’est différent, mais comme Chrome est le plus utilisé, voyons comment cela se fait.

Étant dans WhatsApp Web, il suffit de cliquer sur le cadenas sur le côté gauche du navigateur, juste à côté du nom du site Web. Maintenant, un menu s’ouvrira dans lequel nous devons cliquer sur Notifications de sorte que trois options apparaissent, telles que : Demander (par défaut), Bloquer et Autoriser, à partir de laquelle nous devons choisir le dernier, c’est-à-dire, Permettre.

Dès lors, vous recevrez à nouveau les notifications WhatsApp sans aucun problème dans la version Web.

Non compatible avec le navigateur

Bien que WhatsApp Web soit compatible avec la grande majorité des navigateurs, la vérité est qu’il y en a avec lesquels cela ne fonctionne pas et c’est peut-être le problème dont vous souffrez. Par exemple, si vous faites toujours partie des classiques qui utilisent Internet Explorer, tu dois savoir ce que c’est impossible que ça marche pour toi.

Comme il est normal pour résoudre ce problème, vous devez utiliser un autre navigateur que vous avez sur votre ordinateur ou en installer un avec lequel il fonctionne de manière fiable. Les navigateurs les plus récents et les plus utilisés et les plus couramment utilisés sont tous pris en charge. C’est-à-dire:

Google Chrome Firefox Mozilla Microsoft Edge Safari Opéra

Ils sont également compatibles avec d’autres moins connus, mais sans aucun doute nous avons tous certains de ces navigateurs que nous venons de vous montrer sur votre ordinateur.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous ne devriez plus avoir de problèmes avec WhatsApp Web, car vous savez déjà comment les résoudre. Nous espérons vous avoir aidé.