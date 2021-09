Voici comment trouver le prochain Warren Buffett avec le module de trading de copie de Covesting

Dès le début, Warren Buffett a laissé entendre qu’il serait un investisseur légendaire. Bien que ce talent vienne de la naissance, il faut du soutien et de la pratique, entre autres, pour favoriser sa croissance. À l’époque de Buffett, il fallait beaucoup de courage ; Pendant ce temps, aujourd’hui, la technologie, comme les médias sociaux, combinée avec le module de copie de Covesting est nécessaire pour gagner en reconnaissance.

Les stratèges de Covesting doivent démontrer leurs talents au monde d’une manière beaucoup plus ostentatoire que Buffett, avec sa longue et légendaire route vers le succès. Cela arrive souvent et les métriques sont là pour le prouver. Voici l’histoire des premières origines de Warren Buffett et comment son premier succès partage plusieurs similitudes avec les gestionnaires de stratégie du module de trading de copie de Covesting.

Tout sur les origines de l’oracle d’Omaha

Certaines personnes naissent simplement avec un don spécial, et dès leur naissance, tout le monde autour d’elles peut le voir. À l’âge de sept ans, Warren Buffett, aujourd’hui l’un des investisseurs les plus prospères au monde, s’est inspiré du livre de non-fiction A Thousand Ways to Make $ 1000 écrit par Frances Minaker en 1936.

A partir de ce moment, le jeune Buffett n’a pas perdu de vue le monde de la finance. À dix ans, il avait visité la Bourse de New York. A onze heures, il avait acheté ses premières actions. À quatorze ans, il possédait un terrain et au moment où il a abandonné l’université, il avait économisé l’équivalent de plus de 100 000 $ aujourd’hui.

Sa photo d’annuaire de sa dernière année de lycée se lit comme suit : « Il aime les mathématiques ; un futur agent de change ». Buffett était connu pour penser et courir après l’argent dès son plus jeune âge. Selon Wikipedia, il a gagné de l’argent supplémentaire pour financer ses projets futurs en “livrant des journaux, en vendant des balles de golf et des timbres, et en s’occupant des voitures”.

Le premier grand succès de Buffett a eu lieu lors de sa deuxième année de lycée, où il a convaincu ses amis d’investir avec lui. Lui et ses amis ont pris un investissement initial de 25 $ et ont installé des flippers chez des barbiers locaux pour générer des revenus passifs grâce à des pièces de monnaie. Buffett a pris une partie des bénéfices que ses amis ont tirés de l’entreprise. Plus tard, il a cédé l’entreprise à un ancien combattant pour 1 200 $ et un bénéfice de 4 700 %.

Comment trouver le prochain Warren Buffett

En regardant l’histoire de Warren Buffett, vous voyez qu’il lui a fallu des décennies pour grimper et se frayer un chemin jusqu’au sommet. Au milieu des contraintes technologiques et financières de l’époque, le succès de Buffett est sans précédent et lui a valu la réputation d’être l’un des plus grands investisseurs de tous les temps.

Aujourd’hui, il existe un terrain fertile pour les commerçants affamés qui cherchent à être le prochain Warren Buffett et qui ont déjà les outils, la technologie et le talent pour le faire. Cette plate-forme est PrimeXBT, où le module de trading de copie de Covesting connecte les gestionnaires de stratégie classés par gains totaux avec des abonnés qui peuvent copier leurs transactions.

Tout comme Buffett facturait les honoraires de ses amis pour les préparer au succès, les stratèges obtiennent une part des bénéfices réalisés par les abonnés en copiant ses stratégies à succès. Cela maintient le prochain Warren Buffett au monde intéressé et fortement incité à apporter son expertise.

Avec les classements mondiaux entièrement transparents de Covesting, les gestionnaires de stratégie peuvent devenir célèbres beaucoup plus rapidement que Buffett. Les rumeurs se propagent rapidement lorsque les stratèges gagnent des millions pour leurs abonnés et sont souvent présentés sur les réseaux sociaux ou dans les actualités. Les indicateurs de réussite et de risque sont souvent partagés via des captures d’écran par les managers eux-mêmes pour se vanter, ce qui a également tendance à faire sensation. Vous pouvez trouver un exemple ci-dessous.

Les gestionnaires de stratégie de Covesting parviennent à surpasser la première transaction de Buffett

Des exemples de gestionnaires de stratégie Covesting présentent actuellement des gains totaux dépassant facilement les 4 700 % du jeune Warren Buffett, comme le montrent les gains totaux précédents de plus de 14 000 %. Ils ont peut-être encore un long chemin à parcourir avant d’être considérés comme aussi bons que l’Oracle d’Omaha, mais toutes les légendes doivent commencer quelque part.

Les légendes commencent chaque jour chez Covesting, où n’importe qui peut s’inscrire pour devenir un gestionnaire de stratégie ou un suiveur avec très peu de capital de démarrage. Les abonnés peuvent analyser eux-mêmes les mesures de risque et de réussite pour évaluer les performances, s’assurant qu’ils ont trouvé le prochain Buffett et non un bouffon.

Ou, pour ceux qui préfèrent l’approche de revenu passif précoce de Buffett, un nouvel outil arrivera dans l’écosystème Covesting dans plusieurs semaines. Au lieu des pièces que Buffett a gagnées grâce à son activité de flipper à revenu passif et qui l’ont aidé à démarrer de la même manière en tant que gestionnaire de stratégie chez Covesting, le prochain système de compte de rendement Covesting offrira un revenu passif sur des actifs cryptographiques dormants.

En jalonnant des pièces avec les comptes Covesting Yield, les investisseurs gagnent jusqu’à 35% APY sur leurs actifs stockés dans un système de portefeuille sécurisé PrimeXBT en se connectant aux principaux protocoles DeFi tels que Uniswap. Les comptes sont protégés par un cryptage, une authentification à deux facteurs, une liste blanche d’adresses obligatoire et une sécurité de niveau bancaire.

Devenez le prochain Warren Buffett ou suivez-le avec Covesting

Devenir un gestionnaire de stratégie ou un adepte de Covesting peut être une entreprise rentable en soi. Covesting a des pages et des pages pleines de gestionnaires de stratégie enregistrés, mais un système de notation à cinq étoiles permet de trouver la prochaine superstar du marché boursier comme Warren Buffett beaucoup plus facilement.

Les suiveurs peuvent également constituer un portefeuille diversifié en suivant plusieurs de ces gestionnaires de stratégie qualifiés, ce qui réduit le risque global et augmente le potentiel de trouver le diamant du groupe. Si vous lisez ceci, vous pourriez être le prochain Oracle d’Omaha ou quelqu’un qui veut mettre son argent derrière quelqu’un qui l’est, consultez Covesting sur la plateforme de trading sur marge primée PrimeXBT.

