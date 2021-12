Voici comment un gang a envoyé de la marijuana d’un luxueux chalet du centre-ville

12/06/2021 à 09:20 CET

Roberto Bécares

Une villa hyper-luxueuse, entre Marbella et Puerto Banús, dans la zone exclusive de Naguelles, a été utilisée par un clan d’Europe de l’Est pour planter de grandes quantités de marijuana qui ont ensuite été envoyées en Allemagne. par l’intermédiaire de sociétés de services de colis et de là, ils ont été distribués dans d’autres pays européens.

La drogue saisie au gang criminel, qui possédait également des plantations dans des chalets individuels dans de petites villes de Séville et de Cordoue, aurait pu atteindre plus de 2,5 millions d’euros sur le marché.

Au cours de l’opération, qui a duré plusieurs semaines, des agents de l’Unité de la délinquance et du crime organisé (UDYCO) de la Costa del Sol ont interpellé six citoyens de différentes nationalités européennes, qui accuse de trafic de drogues, appartenance à une organisation criminelle et falsification de documents.

En outre, plus de 60.000 euros et quatre véhicules de milieu de gamme ont été saisis, avec lesquels les membres du groupe ont essayé de ne pas attirer l’attention : ils ont été utilisés pour effectuer contre-surveillance et déplacements entre les différentes maisons, qui avaient toutes un gardien.

L’enquête a débuté fin juillet, après des informations obtenues par les agents de l’UDYCO de Fuengirola. La police a mis en place une opération de surveillance dans une entreprise de colis de Mijas, dans les environs de laquelle elle a localisé deux sujets avec deux véhicules qui ont été trouvés dans un lave-auto. L’un d’eux a aidé l’autre, qui conduisait une Volkswagen Passat noire que la police traquait, apporter un colis assez lourd à la compagnie maritime susmentionnée.

Après avoir effectué l’expédition, les agents, dotés d’une vaste expérience dans les enquêtes de cette nature, ont vérifié dans l’établissement que les pièces d’identité des deux étaient fausses. Plus tard, dans le centre logistique de l’entreprise, les chercheurs ont demandé les colis susmentionnés, qui avait été envoyé à une entreprise dans une ville d’Allemagne. L’expéditeur qui est apparu était une entreprise d’antiquités et d’imagerie religieuse de Malaga qui était utilisée comme couverture par des criminels mais qui n’avait rien à voir avec le réseau, comme l’ont vérifié les agents.

Faux fond

L’un des colis saisis couvrait une armoire en bois à tiroirs, au fond desquels six kilos de bourgeons de marijuana ont été trouvés cachés dans des sacs. Dans l’autre colis, il y avait une commode où six kilos de drogue supplémentaires ont été trouvés. Le prix total du marché du cannabis réquisitionné pourrait atteindre 63.000 euros.

Ensuite, les agents ont ordonné l’identification d’un des véhicules et ont ainsi commencé les tâches de surveillance, qui ne se sont pas déroulées sans difficultés, puisque les membres du gang effectuaient fréquemment des manœuvres de contre-surveillance pour tromper non seulement aux policiers mais aussi aux membres d’autres organisations criminelles qui veulent les renverser (vol).

Au cours de cette opération qui a duré des semaines, les agents ont identifié plusieurs sujets qui travailleraient dans le réseau de trafic de drogue et plusieurs véhicules, auxquels ils ont fait l’objet d’un suivi exhaustif.

Dans l’un d’eux, ils se sont retrouvés dans un quartier bien connu de villas de luxe à Marbella, à Naguelles, où l’un des membres du groupe a accédé à une maison avec un grand jardin clôturé.

Après le départ du sujet, les agents ont remarqué que des machines de climatisation se faisaient entendre fonctionnant à l’intérieur du bâtiment, qui a gardé toutes les fenêtres couvertes.

C’est un mode opératoire courant dans les plantations « d’intérieur » pour éviter que les lampes aux halogénures qui sont utilisées pour imiter les photopériodes naturelles du soleil ne soient détectées par les curieux ou la police. La plupart du temps, les fenêtres sont recouvertes de plaques de plâtre.

Lors d’une visite de l’arrière du bâtiment, les chercheurs se sont également rendu compte que la maison il y avait une forte odeur de marijuana. Lors d’une inspection visuelle à travers les interstices de la clôture, ils ont observé à quel point de nombreux piquets ou tiges de bambou étaient éparpillés sur le sol, qui sont utilisés pour soutenir les plantes de marijuana dans leur processus de croissance. Ceux-ci permettent à la plante de pousser sans se plier jusqu’à ce que la tige devienne plus rigide et puisse se tenir debout toute seule.

Après qu’un dispositif de sécurité eut déterminé que la maison était inhabitée et que les climatiseurs fonctionnaient jour et nuit, les agents ont demandé à une compagnie d’électricité d’effectuer une pré-inspection.

Le résultat a confirmé les soupçons des agents : la maison n’avait pas de contrat ni de compteur et il pouvait y avoir un double branchement, pour frauder l’électricité, chose courante dans les cultures d’intérieur. Le technicien a également confirmé que plusieurs climatiseurs fonctionnaient en même temps.

Dans le travail d’offrir la sécurité à l’employé de l’entreprise lors de l’exécution de la pré-inspection, les agents se sont rendu compte que jusqu’à deux personnes différentes effectuaient des travaux de surveillance à l’extérieur de la ferme. Ils en déduisent donc que le gardien de la maison avait alerté plusieurs membres du gang de ce qui se passait.

Au cours des semaines où s’est déroulée l’opération de surveillance, les agents ont recueilli de nombreux témoignages, dont certains graphiques, comme l’un des trafiquants présumés se rendant dans l’une des maisons avec un pulvérisateur ou un autre allant acheter des produits dans un magasin spécialisé dans le culture de la marijuana.

Le procédé dans toutes les habitations du clan était similaire, mais le chalet sévillan était encore un peu plus sophistiqué, car il y avait une caméra cachée dans la boîte aux lettres pour contrôler qui venait.

Action coordonnée

Les policiers se sont coordonnés pour mener une opération conjointe dans les foyers. Ainsi, à Séville, 1 218 plantes et 252 kilos de marijuana ont été saisis, ce qui sur le marché de détail pourrait offrir un profit de 1,28 million.

À Cordoue, l’entrepôt où était cultivé le cannabis était entouré d’une ferme d’élevage

Pendant ce temps, dans un entrepôt de la maison à Cordoue, situé dans une zone boisée et isolé par des clôtures et une ferme d’élevage, 106 kilogrammes de bourgeons de marijuana ont été trouvés, qui ont été soumis au processus de séchage avant d’être emballés sous vide. De plus, il y avait 2 448 plants de marijuana dans plusieurs pièces, pesant environ sept kilos.

Sur cette ferme, le réseau construisait un immense entrepôt pour stocker plus de plantes et en attendant cacher les énormes générateurs électriques à partir desquels l’électricité était fournie aux plantations.

Pendant ce temps, 1 179 plants de marijuana pesant 103 kilos ont été saisis à Marbella et trois sacs à dos ont été trouvés avec 33 kilos de bourgeons de marijuana emballés dans des sacs transparents. et hermétiquement fermé.

Le Groupe contre le crime organisé du commissariat de Fuengirola continue de prendre des mesures pour tenter d’obtenir la pleine clarification des faits, alors que les membres arrêtés du réseau sont toujours en prison dans l’attente de leur procès malgré que leur avocat ait demandé leur libération, Juan Ospina.

Selon le juge, qui rejette sa libération, il existe un risque évident de fuite Ce sont des citoyens étrangers dont les racines familiales en Espagne ne sont pas prouvées. En conversation avec ce média, Ospina a évité de faire des déclarations.