Voici comment un iMac 21,5 pouces personnalisé avec Intel Core i9 se compare à l’iMac M1 en termes de performances

Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel iMac M1 24 pouces surpasse presque tous les iMac d’entrée de gamme précédemment vendus par Apple. Cependant, YouTuber Luke Miani a modifié l’une de ces anciennes machines avec un processeur Intel Core i9 pour la comparer à l’iMac M1 – et les résultats sont assez intéressants.

Tout comme d’autres appareils dotés de la puce Apple M1, tels que le MacBook Air et le nouvel iPad Pro, l’iMac M1 avec un processeur à 8 cœurs atteint des scores monocœur d’environ 1 700 et des scores multicœurs d’environ 7 400 sur Geekbench. Ces chiffres le placent facilement au-dessus de la plupart des iMac précédents dotés de processeurs Intel.

À titre de comparaison, l’iMac 4K d’entrée de gamme de 21,5 pouces de l’année dernière était équipé d’un processeur Intel Core i3, de 8 Go de RAM et d’un GPU Radeon Pro 555X, et il n’a marqué que 950 en monocœur et 3 300 en multicœur. Mais et si l’iMac 21,5 pouces avait un meilleur processeur, comme un Intel Core i9 ?

Bien qu’Apple ne l’ait jamais vendu dans cette configuration, Luke Miani a décidé de mettre à niveau lui-même le processeur iMac de 21,5 pouces, remplaçant l’Intel Core i3 par un Intel Core i9 plus rapide. En plus du processeur Intel Core i9, Miani a également ajouté 32 Go de RAM à la machine.

L’iMac précédent n’est pas considéré comme évolutif, mais le processeur et la RAM ne sont pas soudés à la carte logique, ce qui permet de remplacer ces composants avec un travail acharné. En revanche, l’iMac M1 ressemble plus à un iPhone ou à un iPad dans la mesure où le processeur, la RAM et le stockage sont situés sur un seul SoC (System-on-a-Chip), il n’y a donc aucun moyen de remplacer ces composants.

En parlant de tests de référence, les résultats ont été mitigés. L’iMac Intel personnalisé a été battu par l’iMac M1 dans les scores Geekbench 5, mais la machine Intel a mieux performé dans les tests Cinebench R23, qui mesure les performances graphiques.

Dans un autre test avec Blender, l’iMac M1 a pris environ 7 minutes pour rendre une scène, tandis que l’iMac Intel a pris 3 minutes. Il est important de noter, cependant, que Blender n’est pas optimisé pour fonctionner nativement sur l’architecture ARM, donc les résultats pourraient être différents avec une version mise à jour de l’application.

En fin de compte, les performances de l’iMac avec l’un des meilleurs processeurs Intel et 32 ​​Go de RAM n’étaient pas tellement meilleures que celles de l’iMac M1, qui coûte 1 299 $ dans sa version de base. Cependant, la vidéo de Miani montre également que si vous possédez l’un de ces anciens iMac, vous pourrez peut-être prolonger sa durée de vie en effectuant des mises à niveau matérielles non officielles avant d’acheter un nouvel ordinateur.

