Voici comment un jetpack volant est utilisé dans une mission de sauvetage | La technologie

Une vidéo de Gravity Industries montre à quel point l’utilisation de jetpaks serait utile pour sauver des personnes dans des conditions extrêmes. Dans ce cas ils le testent avec un sauveteur en haute montagne.

En plus des applications militaires, Gravity Industries pense que les combinaisons de vol – les jet packs d’une vie – ont un potentiel pour les missions de recherche et de sauvetage sur des terrains difficiles.

Et pour le prouver, quoi de mieux que d’enregistrer une vidéo d’un sauvetage simulé en montagne qui faisait partie d’une mission militaire en montagne organisée par l’OTAN.

Avec cinq moteurs à turbine à gaz générant 1 050 ch et 144 kg de poussée, la Jet Suit de Gravity Industries a une autonomie de 5 km qui peut être parcourue en 1 à 3 minutes (bien que si on y va lentement, elle peut atteindre quatre minutes, expliquent-ils).

Ce sont de sérieuses limitations, Mais les avantages de la combinaison sont sa vitesse de plus de 80 km/h et sa capacité à soulever un pilote verticalement à des hauteurs de 3 658 m et à atterrir dans un espace confiné. Ce qui en fait un moyen de transport idéal dans les milieux montagneux d’accès difficile.

Et c’est précisément ce que tentait de démontrer le vol effectué à la fin de l’année dernière en Slovénie dans le cadre d’un exercice de sauvetage de guerre en montagne organisé par l’OTAN.

Le fondateur et pilote d’essai en chef de Gravity Industries, Richard Browning, a enfilé le jetpackt et a livré du plasma sanguin à un soldat blessé qui avait été sauvé d’une gorge dans les montagnes slovènes dans le cadre de l’exercice.

Bien que Browning ait piloté la combinaison le long du sentier pour minimiser le risque de l’exercice, la combinaison est évidemment équipée pour traverser n’importe quel terrain, quelque chose qui peut être bénéfique pour les intervenants d’urgence dans les endroits difficiles d’accès.

Au-delà de ce que cela reste spectaculaire, Il est clair qu’il est plus facile et plus pratique d’envoyer un drone avec des fournitures que d’envoyer quelqu’un monter dans un jet pack, mais sans aucun doute le sac à dos propulsé est plus spectaculaire.