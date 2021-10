Voici comment un moteur de jeu vidéo accélère les performances de Visual Studio 18 fois | Divertissement

Visual Studio 2022 sortira sous peu et pour attirer davantage l’attention, Microsoft a révélé qu’il avait collaboré avec Epic Games pour améliorer les performances du programme pour les développeurs utilisant le moteur de jeu vidéo Unreal Engine.

Microsoft a travaillé dur ces derniers mois pour mener à bien le lancement de Windows 11, mais ce n’est pas la seule chose qu’ils ont fait. L’un de leurs projets les plus ambitieux, Visual Studio, arrivera sur le marché dans peu de temps, et ils le préparent bien.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Visual Studio est un programme qui permet d’éditer et de compiler du code, qui pourra ensuite être utilisé dans une application.

Une nouvelle version devrait sortir le 8 novembre et certains ont pu tester un aperçu, mais ils n’avaient pas la nouvelle amélioration qui a été annoncée.

Il a été révélé que Microsoft a collaboré avec Epic Games pour Visual Studio pour améliorer ses performances avec ceux qui créent du code pour l’Unreal Engine, le célèbre moteur graphique de jeux vidéo.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique distribué par Microsoft, l’utilisation d’IntelliSense dans Visual Studio 2022 rend tout jusqu’à 18 fois plus rapide.

Ils y sont parvenus en partageant des compilations de données entre les unités de traduction, ce qui permet au programme d’agir plus rapidement.

Ils ont même vu que les 7,2 secondes nécessaires pour ouvrir un nouveau fichier sont plus rapides qu’auparavant. Cela profiterait non seulement à Unreal Engine, mais aussi à ceux qui ont des projets C++.

De Epic Games, ils ont été très satisfaits du résultat. Selon eux, « Ils avaient toujours eu du mal avec les performances d’IntelliSense aux côtés de l’Unreal Engine, mais les derniers changements font de cette version et de la précédente une nuit et un jour. »

Ils ont maintenant un programme de compilation qui leur donne un retour quasi immédiat, parfait pour rester concentré et jouer aux jeux vidéo.

Étant Unreal Engine l’un des moteurs les plus utilisés ces derniers temps, Il semble que Visual Studio 2022 va être très populaire auprès de toutes sortes de développeurs.