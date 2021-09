Voici comment une charge rapide jusqu’à 120 W affecte la santé de la batterie mobile | La technologie

in

La course pour obtenir la charge rapide la plus puissante a des effets secondaires sur l’intégrité de nos smartphones, mais moins qu’on ne le croyait initialement, du moins ce que nous assurent les entreprises.

Alors que les batteries commençaient à se développer, les ingénieurs ont dû réussir à améliorer les temps de charge. Car ce n’était pas la même chose de charger une batterie de 2 500 mAh qu’une batterie de 6 000 mAh, et on parle de plusieurs heures de différence.

C’est pourquoi depuis plus de cinq ans les technologies de charge rapide coexistent avec nous, promettant de nous laisser la batterie à 100% en quelques minutes seulement.

Et, comme toute course, ce qui a commencé avec des chargeurs rapides de 18W, passe maintenant à 200W et monte, même si cela semble totalement irréel.

Le problème est que la charge rapide, par nature, est plus dommageable pour la batterie que la charge normale. Autant que les technologies s’améliorent. Et c’est que mettre plus d’énergie en moins de temps a un prix à payer.

Le nouveau Xiaomi 11T est impliqué dans cette guerre, qui arrivera sur le marché au bout de quelques semaines, et le constructeur Il a déjà confirmé que le 11T Pro apportera la charge rapide filaire de 120W.

Et, comme il s’agit d’un sujet d’intérêt, l’entreprise vient de révéler comment cette solution de charge ultra-rapide affectera la santé de la batterie. Le responsable des communications de Xiaomi, Daniel Desjarlais, a déclaré que 80% de la capacité de la batterie peut être attendue après 800 cycles de charge (environ deux ans d’utilisation).

Cette promesse peut sembler sans importance, mais perdre seulement 20% après deux ans d’utilisation, c’est peu. De plus, nous parlons de la perte courante de nombreuses batteries de smartphones après 24 mois d’utilisation.

Et c’est ainsi que Desjarlais l’explique, qui assure que les différences de dégradation de la batterie sont minimes lors de l’utilisation d’un chargeur ultra-rapide par rapport à un chargeur plus lent.

Bien sûr, comme pour la recharge de nuit, celle dans laquelle on laisse le téléphone branché toute la nuit, le responsable de la communication n’hésite pas à recommander le slow pour le bien du mobile.

Et dans cette même direction il a parlé Oppo, qui a affirmé que sa solution de charge filaire 65W ne perdait que 9% de capacité après 800 cycles Chargement en cours. C’est-à-dire qu’il tombe à 91 % après deux ans et à 80 % après quatre (1 500 cycles de charge).

Comme vous pouvez le voir, la sagesse populaire et le bon sens commencent à se heurter aux données des fabricants. Verrons-nous un jour des charges ultra-rapides qui n’endommagent pas les batteries ? Si nous demandons aux fabricants, nous sommes sûrs d’avoir la bonne réponse.