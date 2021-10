Voici comment une IA apprend et joue parfaitement Flappy Bird sur un Raspberry Pi | La technologie

Afin de décorer son bureau avec un élément animé, un utilisateur de Reddit a créé une IA qui apprend et joue Flappy Bird sur un Raspberry Pi.

Quand il s’agit de déco, il y a des gens qui vont faire leurs courses dans un magasin de décoration, d’autres qui passent plusieurs heures à faire de l’artisanat pour fabriquer un élément selon leur goût et leur personnalité… et d’autres qui décident de créer une intelligence artificielle qui joue Flappy Bird sur un Raspberry Pi.

Dmytro Panin, connu sous le nom de Dr2mod sur Reddit, est le troisième type de personne. Il explique qu’il voulait avoir quelque chose à regarder sur sa table, quelque chose qui remplacerait regarder par la fenêtre, et il pensait que un écran avec une IA jouant Flappy Bird en continu c’était le choix parfait.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Flappy Bird est un jeu mobile sorti en 2013 et devenu le jeu le plus populaire du moment en 2014.

Il a une mécanique extrêmement simple mais en même temps très addictive : votre tâche est d’amener votre oiseau à aller le plus loin possible en évitant les tuyaux qui apparaissent sur votre chemin.

Comme Panin l’explique dans son article sur Reddit, pour mener à bien son projet, le principal défi a été créer un algorithme AI NEAT à partir de zéro basé sur l’article scientifique original intitulé « Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies ».

Ensuite, il a créé un clone Flappy Bird spécialement conçu pour que son algorithme apprenne à jouer. Il a ensuite utilisé un Raspberry Pi modèle B+ qui coûte 45 euros sur Amazon et un écran SPI pour la sortie vidéo, où l’IA joue constamment.

L’IA de Panin n’est pas infaillible et elle peut commettre des erreurs qui lui font perdre la partie. Le créateur explique qu’il est possible que l’oiseau tombe et que lors des tests, l’IA a échoué avec un score d’environ 9 000 points. Cependant, dans d’autres jeux, il a réussi à dépasser 30 000 points.

Cette idée s’ajoute à d’autres projets curieux avec Raspberry Pi, comme la réplique de The Simpsons TV qui fonctionne vraiment ou cette webcam effrayante qui vous regarde.