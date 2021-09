Voici comment Universal Music Group Stock s’est comporté au cours de sa première semaine

L’action Universal Music Group a légèrement baissé par rapport à son cours d’ouverture, mais s’est maintenue pour terminer la semaine à 23,45 € par action.

Après des mois d’attente, la première semaine d’Universal Music Group en tant que société cotée en bourse a officiellement pris fin. Voici comment le label Big Three s’est comporté avec les investisseurs sur Euronext Amsterdam.

L’action Universal Music Group (UMG sur Euronext Amsterdam) est devenue disponible à l’achat et à la vente le mardi 21 septembre. Peut-être en raison de l’anticipation initialement notée entourant l’introduction en bourse – que le conglomérat français Vivendi a augmenté à plusieurs reprises avant de s’installer sur un déploiement fin septembre – la valeur des actions a grimpé en flèche, bondissant de 43 % par rapport au prix de référence de Vivendi (18,50 €). et 21,68 $ au taux de change actuel).

Mais l’activité de négociation s’est rapidement refroidie et l’action UMG a terminé sa première journée sur Euronext Amsterdam à 25,10 € (29,42 $) pièce, juste en dessous d’un cours d’ouverture de 25,25 € (29,59 $). Cette valeur en fin de journée correspondait à une capitalisation boursière de 45,51 milliards d’euros (53,34 milliards de dollars) pour Universal Music Group – bien au-dessus de la valorisation à laquelle Vivendi a vendu 10 % d’UMG à Pershing Square et un cinquième du premier label de disques au conglomérat chinois. Tencent.

Le mercredi 22 septembre, l’action d’Universal Music Group a chuté à environ 24,50 € (28,72 $) par action, alors qu’hier a entraîné une brève descente sous la barre des 23 € par action. Les actions UMG ont ensuite rebondi au-delà de 24 € (28,13 $) chacune et sont ensuite revenues dans la fourchette moyenne des 23 €, où elles sont restées à la fermeture du marché aujourd’hui.

Plus précisément, l’action Universal Music Group valait 23,45 € (27,48 $) par action à la clôture d’Euronext Amsterdam aujourd’hui, pour une capitalisation boursière de 42,51 milliards d’euros (49,82 milliards de dollars).

Pendant ce temps, Vivendi a confirmé plus tôt cette semaine qu’il distribuerait les actions UMG à ses investisseurs sur une base de 1:1, et les propres actions de l’entité basée à Paris valaient 10,98 € (12,87 $) par action à la clôture du marché aujourd’hui. De plus, la société conservera un peu plus de 10 pour cent d’Universal Music Group pendant au moins deux ans, et les supérieurs n’ont pas hésité à divulguer leur prochain mouvement, un achat de 610 millions d’euros (714,92 millions de dollars) d’une participation de 17,9 pour cent dans Lagardère de Paris.

Il convient de noter en conclusion que l’impact de l’introduction en bourse très médiatisée d’Universal Music Group semble également avoir provoqué une hausse du cours des actions de Warner Music Group, qui est revenu sur le marché public l’année dernière.

Certes, l’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) a bondi de près de sept pour cent sur la semaine, notamment en atteignant un record de 45,64 $ par action mardi. À la fermeture du marché aujourd’hui, les actions de Warner Music valaient 44,21 $ chacune. Au milieu de cette croissance de la valeur des actions, Morgan Stanley a récemment acheté au nord de 2,3 millions d’actions WMG dans le cadre d’une transaction de plus de 100 millions de dollars.