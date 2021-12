Voici comment utiliser la nouvelle fonctionnalité la plus utile de macOS Monterey : Live Text

. vous est proposé par Stade Mac. Migrez vers M1 plus facilement avec Orka et MacStadium. Orchestrez les machines virtuelles macOS avec Kubernetes dans un cluster mixte de Mac M1 et Intel. Regardez l’aperçu technique et inscrivez-vous pour participer à la version bêta.

L’une des nouvelles fonctionnalités phares disponibles dans macOS Monterey est Live Text. Comme le dit Apple, cette fonctionnalité rend le texte « complètement interactif dans vos photos », vous permettant de le copier et de le coller, d’utiliser la recherche, la traduction, etc. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur le fonctionnement de Live Text.

Compatibilité

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois Live Text pour macOS Monterey à la WWDC en juin, il a déclaré que la fonctionnalité ne serait disponible que sur les Mac équipés de processeurs Apple Silicon. Ensuite, au cours du cycle de test bêta au cours de l’été, il a également étendu la disponibilité aux Mac équipés d’Intel.

Cela signifie que Live Text est disponible sur n’importe quel Mac pouvant exécuter macOS Monterey. Cela comprend les modèles de MacBook Air datant de 2015, les modèles de MacBook Pro datant de 2015, le MacBook 12 pouces de 2016 et 2017, l’iMac Pro, les modèles d’iMac de 2015 et plus récents, le Mac mini de 2014 et plus récent, et le Mac Pro de 2013 et 2019.

Live Text est actuellement pris en charge en anglais, chinois, français, italien, allemand, portugais et espagnol.

Comment ça fonctionne

En termes généraux, Live Text reconnaît essentiellement le texte dans les images et le rend interactif, tout comme le texte traditionnel. Par exemple, disons que quelqu’un vous envoie une photo d’une étiquette d’expédition. Live Text dans macOS Monterey reconnaîtrait le texte sur cette étiquette et vous permettrait d’interagir avec elle, par exemple en copiant le numéro de suivi directement dans votre presse-papiers.

Dans macOS Monterey, la fonction Live Text fonctionne dans l’application Photos, Safari, Quick Look et l’interface de capture d’écran. Par exemple, vous pouvez ouvrir une image dans l’application Photos, et Live Text s’activera pour reconnaître n’importe quel texte dans l’image et vous permettre d’interagir avec lui. Voici comment Apple décrit la fonctionnalité :

Le texte est désormais complètement interactif dans toutes vos photos, vous pouvez donc utiliser des fonctions telles que copier-coller, rechercher et traduire. Live Text fonctionne dans Photos, Capture d’écran, Quick Look et Safari.

Pour interagir avec le texte, déplacez simplement votre curseur sur le texte comme vous le feriez avec du texte dans un document Word. Une fois que vous avez mis en surbrillance le texte en question, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour le copier et le coller, ou cliquer dessus avec le bouton droit pour utiliser Rechercher ou Traduire. Il existe également une nouvelle fonctionnalité de recherche visuelle.

Apple explique :

Traduction à l’échelle du système : Traduisez le texte en cliquant dessus tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et en sélectionnant Traduire. Copiez ensuite le résultat, changez la langue ou remplacez le texte sélectionné par la traduction.

Recherche visuelle : Balayez vers le haut ou cliquez sur le bouton d’information sur n’importe quelle photo pour mettre en évidence les objets et scènes reconnus. Apprenez-en plus sur l’art populaire et les monuments du monde entier, les plantes et les fleurs dans la nature, les livres et les races d’animaux de compagnie.

Un autre cas où Live Text est incroyablement utile est dans Safari. Tout comme dans l’application Photos, la fonctionnalité rend les images des pages Web complètement interactives. Besoin de copier un numéro de téléphone à partir d’une image sur la page Web d’un restaurant ? Aucun problème du tout.

Conclure

Live Text est facilement l’une de mes fonctionnalités préférées dans macOS Monterey (et il est également disponible sur iPhone et iPad avec iOS 15 et iPadOS 15 respectivement.) Presque tous les jours, je me retrouve à utiliser Live Text sur au moins un de mes appareils.

Que pensez-vous de Live Text dans macOS Monterey ? L’avez-vous trouvé utile et fiable? Faites-nous savoir dans les commentaires!

. vous est proposé par Stade Mac. Migrez vers M1 plus facilement avec Orka et MacStadium. Orchestrez les machines virtuelles macOS avec Kubernetes dans un cluster mixte de Mac M1 et Intel. Regardez l’aperçu technique et inscrivez-vous pour participer à la version bêta.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :