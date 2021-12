Voici comment utiliser le partage à proximité d’Android sur votre Chromebook

Pendant près d’une décennie, les Chromebooks n’ont eu aucune synergie entre les appareils avec les smartphones Android. Google a tenté de combler le fossé entre ses appareils avec sa suite de fonctionnalités Better Together, mais cela semblait être une réflexion après coup par rapport à l’intégration Mac-to-iPhone d’Apple. Tout a changé lorsque Google a introduit Phone Hub dans sa grande mise à jour Chrome OS 89, et avec OS 91, Google a enfin facilité le partage des souvenirs de famille, des documents et des fichiers entre les Chromebooks et les appareils Android avec Nearby Share. Voici comment l’utiliser pour transférer des fichiers de manière transparente entre vos appareils Google.

Les premières impressions sont tout, et Google continue de faire sortir son expérience d’intégration du parc. L’interface utilisateur de configuration de Nearby Share aide à lancer le mouvement en offrant une expérience engageante. Pour commencer avec Nearby Share, ouvrez les paramètres de votre appareil Chrome OS. Sur la première page, sous Des appareils connectés, tu verras Partage à proximité. Cliquez sur Mettre en place.

Google aime intégrer son interface simpliste partout – Nearby Share ne fait pas exception. L’interface utilisateur d’intégration agit comme une boussole pour vous aider à configurer le partage à proximité sur votre Chromebook. Il est extrêmement simple à utiliser et les illustrations Google-y vous aident à rester engagé pendant la configuration.

Après avoir attribué un nom à votre appareil Chrome OS, vous pouvez personnaliser votre confidentialité afin que tous ou certains de vos contacts puissent voir votre ordinateur portable. La sélection de « caché » gardera votre appareil invisible à moins que vous ne l’activiez depuis l’étagère. Une fois la configuration terminée, il vous déposera dans les paramètres de Nearby Share pour examen. Avant de transférer des fichiers, vos deux appareils doivent être à proximité avec Bluetooth et la localisation activés.

Lorsque vous souhaitez transférer quelque chose sur votre Chromebook, l’envoyer peut être compliqué. Le partage à proximité simplifie le processus et réduit le temps passé à essayer de partager le fichier. Pour ce tutoriel, nous utiliserons Google Photos pour partager une image avec mon Chromebook.

Pour envoyer une photo, appuyez sur le bouton Partager en bas à gauche de l’écran de votre téléphone et sélectionnez Partage à proximité dans la feuille de partage. Votre téléphone devrait reconnaître votre Chromebook. Appuyez sur « Accepter » pour commencer le transfert de la photo. Vous pouvez également partager un assortiment de documents et de fichiers avec votre Chromebook.

S’il y a un document ou une photo sur votre Chromebook que vous aimeriez avoir lors de vos déplacements, vous pouvez le transférer sur votre téléphone. Partager des fichiers sur votre smartphone Android avec un Chromebook est très simple. Cliquez avec le bouton droit sur n’importe quel fichier dans le gestionnaire de fichiers Chrome OS, puis sélectionnez « Partager » dans le menu. Cliquez sur Partage à proximité, puis choisissez votre téléphone dans la liste.

Cela peut prendre quelques essais pour qu’il détecte votre appareil ; le lancement de Nearby Share à partir des paramètres rapides d’Android peut vous aider.

Votre fichier devrait apparaître dans le répertoire de téléchargement de votre téléphone une fois le transfert terminé.

Vous pouvez également utiliser Nearby Share pour transférer des fichiers de votre Chromebook vers un autre appareil Chrome OS. Un clic droit sur un fichier dans l’application de fichiers Chrome OS et la sélection de « partager » vous permettront d’ouvrir le partage à proximité. Le transfert de fichier commencera juste après que le destinataire l’aura accepté dans la barre d’état système. Il a fallu quelques tentatives pour que mes appareils se connectent, mais quand cela fonctionne, le transfert se fait à un rythme décent. Les PWA qui prennent en charge l’API Web Share comme PhotoStack pourront également accéder à Nearby Share.

Dans l’ensemble, Nearby Share est un excellent moyen de partager des fichiers entre votre Chromebook et votre téléphone Android en un clin d’œil. Ce n’est pas parfait – le transfert de fichiers lourds pourrait être plus rapide, et Nearby Share ne pouvait parfois pas se connecter à mes appareils – mais dans les grandes lignes, la commodité du partage de fichiers transparent l’emporte largement sur ses défauts. Associé à Phone Hub, Google a enfin fourni la synergie inter-appareils que les utilisateurs de Chromebook réclament.

