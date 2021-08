Voici comment vérifier si vous êtes éligible au Small Developer Assistance Fund d’Apple

in

Apple a annoncé jeudi des changements à venir sur l’App Store après un recours collectif intenté par des développeurs américains. En plus de ces changements, la société a également annoncé un fonds d’aide aux petits développeurs qui versera jusqu’à 30 000 $ à certains développeurs. Continuez à lire pendant que nous détaillons comment vérifier si vous êtes éligible à ce nouveau programme.

Un groupe de petits développeurs aux États-Unis a déposé un recours collectif contre Apple en 2019 sur la façon dont la société “monopolise un marché pertinent pour les services de distribution d’applications iOS et de produits intégrés”. Apple a maintenant proposé un règlement pour mettre fin au procès qui se traduira par un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les petits développeurs situés aux États-Unis.

Selon la société, les développeurs éligibles recevront entre 250 $ et 30 000 $ en fonction de plusieurs critères, qui sont détaillés dans les documents déposés dans le dossier aujourd’hui.

Le Small Developer Assistance Fund créé dans le cadre du règlement bénéficiera à plus de 99% des développeurs iOS américains, dont le produit des ventes de produits numériques d’applications et d’applications via tous les comptes associés était inférieur à 1 million de dollars par année civile au cours de la période du 4 juin. , 2015 au 26 avril 2021. Ces développeurs peuvent réclamer des sommes du fonds allant d’un minimum de 250 $ à 30 000 $, en fonction de leur participation historique à l’écosystème de l’App Store.

Pour être éligible, le développeur doit avoir gagné moins d’un million de dollars par an au cours de la période du 4 juin 2015 au 26 avril 2021. Bien entendu, seuls les développeurs qui ont proposé des applications payantes ou des applications gratuites avec des achats intégrés pendant cette période période pourra demander un paiement à Apple.

Apple affirme que le paiement variera “en fonction de leur participation historique à l’écosystème de l’App Store”. En fait, le montant d’argent dépend de ce que le développeur a gagné dans l’App Store américain pendant la période fixée par Apple, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Un développeur éligible qui a gagné 0,01 $ à 100 $ de 2015 à 2021 recevra entre 250 $ et 499 $ d’Apple. Si les revenus du développeur au cours de la même période se situaient entre 100,01 $ et 1 000 $, le montant à payer sera compris entre 500 $ et 999 $. Le montant maximum de 30 000 $ qu’Apple versera aux développeurs est destiné à ceux qui ont généré des revenus supérieurs à 1 million de dollars au cours des 6 dernières années.

Il convient de noter que le Small Developer Assistance Fund n’est pas lié au programme App Store Small Business, qui est un autre programme annoncé par Apple en 2020 pour réduire le taux de commission de l’App Store de 30 % à 15 % pour ceux qui gagnent jusqu’à 1 million de dollars par année. Selon Apple, le programme App Store Small Business restera disponible pour les développeurs éligibles du monde entier.

Les développeurs pourront s’inscrire auprès du Small Developer Assistance Fund en visitant smallappdeveloperassistance.com une fois le règlement approuvé.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :