Voici comment Vítor Belfort et Evander Holyfield s’entraînent pour leur combat

Evander Holyfield et Vítor Belfort s’entraînent pour leur match de boxe

Le 12 septembre, lors de l’événement Triller Fight Club Legends 2, Vítor Belfort et Evander Holyfield vont se rencontrer dans un match de boxe aux règles professionnelles. “Le Phenom” allait affronter Óscar de la Hoya mais il a dû quitter la réunion en raison d’avoir attrapé Covid-19. Et maintenant, nous voyons comment les deux gladiateurs s’entraînent pour le combat.

Voici comment s’entraînent Vítor Belfort et Evander Holyfield

Aussi, récemment parlant à MMA Fighting, Evander Holyfield a répondu aux inquiétudes concernant son retour à l’action puisqu’il ne s’est pas battu depuis plus d’une décennie.

Avis

«Je me sens bien. Je m’entraînais et j’étais suffisamment en forme pour sentir que je pouvais le faire. Ils ont parlé à mon manager et il a dit : « Laissez-moi demander à Evander. J’ai dit que je le ferais, puis j’ai dû poser la question : « Comment diable ce type allait-il faire ça avec Oscar et ensuite venir le faire avec moi ? Savez-vous que nous sommes différents ?’

«Le truc c’est que j’ai plus d’expérience en boxe. Le fait est que j’aurais un problème si je devais faire du MMA, parce que ce n’est pas ce que je fais. Mais je sais que je boxe et j’ai pris très bien soin de moi. Le fait est que je vais aller avec un gars de MMA, et oui, il fait quelques choses correctement. Sait comment lancer des coups de poing et peut lancer des coups durs, mais je peux faire plus. J’apporte plus au jeu.

« J’ai l’impression qu’il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour se lancer dans le sport et y parvenir alors que je le pratique depuis beaucoup plus longtemps. Je boxe depuis que j’ai 8 ans. Je sais très bien que je ne vais pas descendre et essayer de les combattre. Je ne veux pas avoir à faire attention à un pied ou à un étranglement, quelqu’un attrapant mon bras et me cassant le bras. J’ai juste dit : ‘Je veux tenter ma chance.’

«En réalité, si vous vous lancez dans la boxe, vous entrez vraiment dans mon camp.ou. Je veux juste que tout le monde sache que vous devez être intelligent dans ce que vous voulez faire.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité