VOICI COMMENT VOUS DANSEZ : Quel participant a décidé de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19 ?

La chaîne de télévision hispanique Telemundo parie sur le contenu des émissions de télé-réalité au troisième trimestre 2021. Pas en vain, après la fin de la cinquième saison du programme de compétition Exatlon États-Unis, « La Casa de los Famosos » a commencé avec un grand succès . , et le 12 septembre prochain commence « Así se Baila », un concours de danse particulier pour le plaisir de la famille où, pour être couronnés champions de la compétition, 10 couples de célébrités mettront non seulement leurs compétences à l’épreuve en danse, mais aussi leurs relations personnelles, dans chaque épisode de deux heures. Semaine après semaine, un jury composé des plus grandes célébrités déterminera, avec le vote du public, quel couple avancera dans la compétition jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un pour être couronné vainqueur.

Le plus intéressant à propos de cette compétition est qu’avec les célébrités sur la piste de danse, ils seront accompagnés de personnes très spéciales qui peuvent être : leurs partenaires, frères et sœurs, meilleurs amis et même des duos parents-enfants. Présentant un large éventail de genres de musique latine, accompagnés d’une chorégraphie spectaculaire, chaque duo montera sur scène tous les dimanches pour relever un défi de danse pas comme les autres, afin de rester en compétition et d’accéder au prochain tour.

Un jury avec un excellent palmarès

Le jury respecté de « Así se Baila » est composé de personnalités ayant un parcours important dans le monde du divertissement : l’actrice et présentatrice Adamary López, l’acteur Cristian De La Fuente et l’actrice de Telemundo et de nombreuses autres productions, Mariana Seoane.

Danser sur scène, ce sera des couples composés de visages connus du public, parmi eux, les couples que nous connaissons à ce jour sont :

Elyfer Torres et Polo Monárrez, Jennifer Peña et Obie Bermúdez, Kimberly Jiménez et Yasmany Rodríguez, Adrian di Monte et Sandra Itzel. Ces couples rejoignent ceux précédemment annoncés qui incluent: Laura Flores et Gabriel Porras, Lorenzo Méndez et Jessica Díaz, Gregorio Pernía et Luna Pernía, David Chocarro et Carolina Laursen, et Samadhi Zendejas et Adriano Zendejas.

Quel participant a décidé de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19 ?

Mais tout n’a pas été rose dans la préparation de “Así se Baila”, car il y a un participant qui aurait décidé de ne pas se faire vacciner contre COVID-19, ce qui, selon les experts, aide à arrêter la contagion, la propagation et possible l’hospitalisation et la mort du virus contagieux.

Une note publiée par le journal La Opinion indique que malgré les politiques de sécurité strictes concernant COVID-19, la vaccination ne fait pas partie des exigences obligatoires et c’est pourquoi le célèbre acteur Gregorio Pernía a décidé de ne pas se faire vacciner et même ainsi, il participerait à le programme télévisé, ce qui a conduit à un soin extrême au sein de la production.

De acuerdo a los alegatos del propio Pernía en meses anteriores, la vacunación “sería como acortarte la vida”, y también indicó, sin ningún sustento, que dicha herramienta sería un instrumento de los Illuminati y el millonario Bill Gates “para ejercer control sobre la Ville.

Quel danger une brute avec des adeptes.

pic.twitter.com/GNeDF9mZ7N – dona_pilyJanssen (@ Dona_Pily2) 20 août 2021

Concernant la situation avec Pernía, et compte tenu de la sécurité et de la prévention du COVID-19, Telemundo a partagé la déclaration suivante au journal La Opinion : « La santé et le bien-être de nos talents, équipes de production et employés ont toujours été et seront continuer d’être notre priorité absolue. ‘Así Se Baila’ suit les mêmes protocoles de sécurité stricts que toutes nos productions ont suivi et continueront d’exiger conformément aux directives de l’entreprise et du CDC. La politique de l’entreprise est de ne pas commenter des questions personnelles liées à nos talents ou à nos employés. »

Pour plus d’informations sur COVID-19, et les différents protocoles de traitement et de vaccination, nous vous invitons à visiter le site officiel du CDC (Center for Disease Control) en espagnol.