Voici comment vous devez nettoyer vos Airpods selon Apple et les choses à éviter pour qu’ils soient parfaits | La technologie

De la part d’Apple, ils nous lancent quelques conseils pour pouvoir laisser nos Airpods comme neufs, mais attention, tout ne se passe pas pour chaque partie de votre casque et sa mauvaise utilisation pourrait créer un mal de tête plus qu’un autre.

Il est peut-être temps de nettoyer vos écouteurs, car vous avez remarqué qu’ils peuvent sembler un peu sales. Cependant, nous parlons d’un matériel très délicat, il ne vaut donc pas la peine de le faire, car sinon vous pourriez annuler la garantie et pire, les gâcher.

Eh bien, Apple a anticipé des questions sur la façon de nettoyer correctement une paire d’AirPod et oui, il y en a un nettoyer ces écouteurs en toute sécurité, s’appliquant également à toutes les versions d’AirPod, y compris Pro et Max.

Selon Apple, certains désinfectants sont sûrs pour nettoyer les AirPod : Lingettes désinfectantes Clorox, lingettes à l’alcool isopropylique et lingettes à 75 % d’alcool éthylique. Ces produits peuvent être utilisés pour « nettoyer en douceur les surfaces extérieures » des produits AirPods, selon la société.

Ne t’en fais pas, ces produits sont assez faciles à trouver en ligne ou même dans n’importe quel supermarché de votre pays.

Cependant, ils nous informent également que Ces produits ne peuvent pas être utilisés pour nettoyer les coussinets d’oreille des AirPods Max et le capot en maille tricotée, ils ne doivent pas non plus être utilisés sur le maillage des haut-parleurs trouvé sur les trois modèles d’AirPods et les EarPods.

Les utilisateurs doivent avoir attention à ne pas faire pénétrer l’humidité des lingettes dans les ouvertures des produitsDe plus, les écouteurs et les écouteurs ne peuvent être immergés dans aucun type de produit de nettoyage.

Pour nettoyer cette zone, ils conseillent mélanger une tasse d’eau avec 5 ml (une petite cuillère) détergent liquide pour les vêtements par exemple. Le mélange peut être utilisé avec un chiffon non pelucheux pour frotter « doucement » les coussinets d’oreille et le bandeau pendant une minute chacun, suivi d’un nettoyage avec un chiffon et de l’eau.

À leur tour, de cette grande entreprise, ils nous disent ce que nous ne devons pas utiliser pour les nettoyer, car nous les endommagerions. Ce serait tout ce qui contient de l’eau de Javel et du peroxyde d’hydrogène.

Alors maintenant vous savez, si vous voulez leur donner quelques années de vie de plus et qu’en même temps il ne semble pas que vous ne vous en occupiez pas (avec ce qu’ils coûtent) il n’y a pas de meilleur conseil que ceux que le la société de développement elle-même vous donne. Suivez-le ou non, c’est à vous de décider.