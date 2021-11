Voici comment vous obtenez un emploi à la NASA par hasard | La vie

David Miller a obtenu un emploi à la NASA sans y avoir fait une seule demande d’emploi et après avoir déjà passé un entretien avec Boeing.

Quand nous étions petits, nous avions sûrement en tête une série de métiers qui n’ont pas été réalisés, comme être footballeur ou astronaute, mais parfois ces rêves peuvent devenir réalité, et pour y arriver il semble que ce ne soit pas nécessaire ou sérieusement c’est du moins ce qui semble s’être passé dans cette histoire.

Maintenant, une histoire est devenue virale où David meunier, qui a initialement postulé pour un emploi chez Boeing, a été embauché par la NASA et ne s’en est rendu compte qu’après avoir signé le contrat.

David Miller explique cela dans une vidéo sur TikTok déclarant que peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en mécanique de l’Université de Washington, il cherchait un emploi pour un poste chez Boeing.

Il s’est donc rendu à un entretien d’embauche pour Boeing, et le recruteur l’a également informé qu’il existait un autre poste similaire au sein de l’équipe Manipulateurs, graphiques d’analyse et cinématique interactive (MAGIK).

Miller a également confirmé son intérêt pour ce deuxième emploi qui lui était proposé, mais elle ne savait pas exactement ce que faisait MAGIK et a demandé plus de détails sur l’emploi lors de l’entretien.

A noter que l’équipe NASA MAGIK détermine la faisabilité des opérations robotiques sur la Station spatiale internationale.

Curieusement, Miller n’a assisté qu’à un entretien et des semaines plus tard, on lui a proposé le poste à MAGIK, mais sans savoir qu’il appartenait à la NASA. Cependant, Ce n’est que le jour de l’orientation qu’il s’est rendu compte qu’il allait réellement travailler pour la NASA elle-même., comme indiqué dans le contrat lors de sa signature.

Apparemment, à l’époque, l’équipe NASA MAGIK a approché Boeing parce qu’elle avait besoin de personnel, et les recruteurs de la NASA et de Boeing utilisaient le même bassin de candidats pour leur offrir les deux emplois, pour voir lequel ils pourraient le mieux s’intégrer.

Cette histoire nous dit que parfois, décrocher l’emploi de nos rêves survient au moment le plus inattendu.