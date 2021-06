Voici comment vous passez une journée à jouer au golf avec Donald Trump | Vidéo

La comédie noire (qui, bien qu’animée, n’est certainement pas pour les enfants), suit Harley après avoir finalement laissé le Joker derrière elle. Elle essaie maintenant de comprendre à quoi ressemblera sa nouvelle vie, avec plusieurs amis et ennemis méchants pour l’aider à terminer (ou, plus probablement, à compliquer) son voyage. Avec des rôles de voix […] More