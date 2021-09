Voici comment vous pourriez obtenir un chèque de relance supplémentaire de 600 $ • .

Cela fait environ six mois depuis la dernière fois que cela s’est produit, mais le gouvernement fédéral a de nouveau approuvé et commencera à envoyer un nouveau chèque de relance à un groupe démographique spécifique. Cette fois, il s’agit d’un paiement unique de 600 $, et il va aux ouvriers agricoles et à la main-d’œuvre américaine de la transformation de la viande.

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé il y a quelques jours ce paiement de secours en cas de pandémie, dans le cadre d’un effort plus important de 700 millions de dollars pour aider le secteur. Une partie de ce montant, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, servira à aider les employés des épiceries.

Nouveau chèque de relance pour la main-d’œuvre agricole et de la chaîne alimentaire

Tous ces travailleurs – qui emploient tout, des épiceries aux fermes et usines de conditionnement de viande – font leur travail dans des endroits où la nouvelle transition de l’ère COVID vers le travail à domicile est généralement impossible. De plus, ces employeurs qui étaient si essentiels pour s’assurer que beaucoup d’entre nous avaient l’essentiel dont nous avions besoin pour rester à la maison et rester en sécurité pendant la pandémie? Ce sont également les sites d’épidémies de COVID-19 dans tout le pays. Poussé en partie par la proximité d’employés souvent entassés les uns contre les autres pour faire leur travail.

L’aide de 600 $ qui vient d’être annoncée pour ces travailleurs, a déclaré Vilsack lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, “reflète la nature essentielle du travail qu’ils ont effectué pendant la pandémie”.

Ce nouveau chèque de relance diffère également d’une aide similaire distribuée jusqu’à présent pendant la pandémie. L’IRS ne sera pas l’agence qui enverra ces nouveaux paiements. Ils proviendront plutôt d’agences d’État, d’organisations à but non lucratif et de gouvernements tribaux. L’agence de Vilsack distribuera les fonds à ces groupes à distribuer. Et, selon le secrétaire lui-même, son agence donnera la priorité aux bailleurs de fonds qui ont fait leurs preuves en matière de réactivité, par exemple, aux travailleurs migrants.

Plus de paiements de relance

Cette aide, bien sûr, intervient alors que d’autres contrôles de relance continuent de se déployer. Comme ceux sous forme de paiements de crédit d’impôt pour enfants, dont le troisième est sorti le 15 septembre. Ces chèques vont à un groupe beaucoup plus large de bénéficiaires — les parents ayant des enfants admissibles dans leur ménage.

Le chèque du 15 septembre était le troisième de six paiements mensuels jusqu’en décembre. Les trois derniers chèques de cette série seront émis les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre.

Dans une mise à jour jeudi, l’IRS a déclaré que le troisième lot de paiements rapportait environ 15 milliards de dollars à environ 35 millions de familles américaines. Ces familles ont au moins un enfant qui appartient à l’une de ces deux tranches d’âge :

Si l’enfant a moins de six ans, la famille recevra un chèque de relance mensuel de 300 $. Multiplié par le nombre de ces enfants, le cas échéant. Si l’enfant a entre 6 et 17 ans, le montant du chèque sera de 250 $.