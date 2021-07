Voici comment vous pouvez améliorer vos finances en utilisant le crédit au début de la vingtaine

En tant que membre du CRED, vous pouvez gérer plusieurs cartes de crédit sur un seul portail.

Maintenant que vous avez 20 ans et que votre adolescence est terminée, il est peut-être temps de vous familiariser avec certaines questions d’argent. Les mouvements d’argent intelligents effectués au début de la vingtaine peuvent avoir un impact significatif sur votre future vie financière. Après tout, commencer tôt à s’acclimater au concept d’épargne vous donne une longueur d’avance pour affronter le monde beaucoup plus confortablement.

Et, la meilleure partie est que vous n’avez pas à sacrifier votre style de vie actuel ni à gagner un gros salaire pour vous retrouver avec des sacs d’argent dans vos dernières années. Voici une astuce financière simple que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne : évitez d’utiliser de l’argent liquide lorsque vous achetez des choses en ligne ou hors ligne et payez de préférence avec des cartes de crédit.

Adoptez la carte de crédit

Que vous soyez au restaurant, que vous achetiez des vêtements ou des gadgets électroniques, que vous fassiez des achats en ligne, que vous payiez des factures de services publics ou même que vous effectuiez des recharges, continuez de le faire. La seule mise à niveau de votre expérience d’achat que vous devez faire est de continuer à utiliser votre carte de crédit pendant la transaction.

La prochaine grande étape consiste à vivre une expérience de carte de crédit hors du commun et à utiliser les cartes de crédit comme un Pro – pour lequel il n’y a pas d’autre place que CRED.

CRED, une plate-forme qui regroupe toutes vos activités liées aux cartes de crédit sous un même toit, est ce à quoi aspirent la plupart des millennials. En un mot, CRED vous guide pour rester sans dette, développer une bonne cote de crédit et, surtout, vous offre une expérience enrichissante dans votre vie de magasinage quotidienne.

Payez à temps, récoltez les fruits

En tant qu’utilisateur de carte de crédit, il est important de payer la totalité du montant impayé selon le relevé de carte à temps. Assurez-vous de régler toutes les cotisations avant la date d’échéance de la carte de crédit pour maintenir votre profil de crédit en bonne santé et pour éviter de payer des frais de retard de paiement, des frais d’intérêt, etc.

En plus de tout cela, il y a un autre gros avantage à régler les cotisations de carte de crédit à temps. Vos paiements par carte de crédit en temps opportun sont également récompensés!CRED, une plate-forme de paiement de factures par carte de crédit réservée aux membres, récompense ses utilisateurs pour avoir effacé leurs factures de carte de crédit à temps. En termes simples, une fois que vous devenez membre CRED gratuitement, effectuez des paiements par carte de crédit sur leur plateforme et obtenez des récompenses pour la même chose.

Mais, même si vous avez de l’argent liquide, est-il préférable d’utiliser une carte de crédit pour effectuer vos transactions ? Sans aucun doute, l’argent comptant c’est bien mais le crédit c’est mieux. Oui, il y a plusieurs avantages inhérents à l’utilisation de cartes de crédit. Voici quelques-uns des plus importants :

Aide à établir un bon profil de crédit : Votre premier contact avec les cartes de crédit peut s’avérer utile pour établir un profil de crédit décent. En utilisant les cartes de crédit avec prudence, votre pointage de crédit ou vos antécédents de crédit vous aideront à obtenir un taux d’intérêt réduit sur les prêts immobiliers et autres prêts lorsque cela sera nécessaire à des stades ultérieurs de la vie. Une fois membre du CRED, il suffit d’un clic pour garder un œil sur votre pointage de crédit.

Aide à améliorer la littératie financière : De la gestion des budgets des ménages, des dépenses dans les limites à la compréhension des conséquences de la dette, l’utilisation des cartes de crédit pourrait être la première étape pour apprendre les ficelles de la littératie financière. Il y a des rappels opportuns du CRED pour vous aider à ne pas manquer la date d’échéance et à devenir financièrement discipliné.

Récompenses et cashback : Peut-être que la principale raison qui incite les utilisateurs de cartes de crédit à les utiliser est les récompenses et les remises en argent qu’ils accumulent. Dépensez maintenant, payez plus tard à la date d’échéance et gagnez toujours des points de récompense et des remises en argent – que peuvent demander de plus les utilisateurs de cartes de crédit ? Les points de récompense accumulés au fil du temps peuvent être échangés pour acheter de nouvelles choses ou même pour payer votre facture de carte de crédit. Avec CRED, vous êtes davantage récompensé ! Il existe des récompenses et des expériences exclusives de marques de premier plan pour la compensation de vos factures de carte de crédit.

Des moyens intelligents pour maximiser les avantages

Combinez les récompenses du même fournisseur : Si vous détenez plus d’un type de carte de crédit du même fournisseur, il est préférable de combiner les points de récompense pour augmenter sa valeur.

Optez pour des IME sans frais: De nombreuses cartes de crédit offrent la possibilité de faire des achats sur EMI sans frais. Opter pour cela vous permet d’économiser de l’argent et de l’utiliser à bon escient.

Pour une meilleure utilisation de la carte de crédit jusqu’à 50 % : Afin de conserver une bonne cote de crédit, mieux vaut s’en tenir à une utilisation limitée de la limite de votre carte. Un taux d’utilisation d’environ 50 pour cent de la limite de votre carte est considéré comme étant du bon côté pour développer un profil de crédit décent.

Expérience de cartes multiples: Il existe des cartes répondant à des besoins spécifiques – du style de vie, du divertissement, des voyages, de l’épicerie, des repas au restaurant, des affaires et plus encore. Choisissez celle qui convient à vos habitudes de consommation et une fois que vous vous serez familiarisé avec l’utilisation d’une ou deux cartes, vous pourrez également passer à quelques autres. Par exemple, un pour les voyages, un pour l’épicerie et un pour le commerce électronique.

Avantage CRED

En tant que membre du CRED, vous pouvez gérer plusieurs cartes de crédit sur un seul portail. Et, il y a beaucoup plus pour rendre votre vie financière plus simple et plus intelligente.

Expérience de paiement de factures transparente grâce à des modes tels que UPI, net banking et cartes de débitRappels de paiement de factures par carte de crédit en temps opportunAutomatisez vos paiements de factures par carte de créditExposez les frais cachés sur votre carte de crédit avec CRED protectObtenez des alertes en temps réel sur les transactions en double sur votre carte de créditContrôlez en temps réel votre cote de crédit

L’utilisation de cartes de crédit est un exercice sain jusqu’au moment où vous n’encourez aucun frais d’intérêt sur votre relevé en effaçant les cotisations à temps. Il y a des récompenses non seulement sur vos dépenses, mais aussi sur les paiements par carte de crédit à temps avec CRED.

Demandez à l’une des personnes âgées qui vous entourent ce conseil unique qu’elles ont à offrir aux jeunes et ce sera probablement le suivant : les choix financiers que vous faites aujourd’hui et l’habitude d’épargner que vous inculquez maintenant contribueront grandement à façonner votre situation financière. santé au cours des dernières années.

Le hack le plus simple et le plus faisable pour tirer le meilleur parti de votre carte de crédit est d’obtenir un abonnement CRED, maintenant.L’article ci-dessus est sponsorisé par le CRED.

